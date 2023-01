Amatérski fotografi sa opäť predstavia na súťaži AMFO v Nitre

Nitra 7. januára (TASR) - Krajské osvetové stredisko (KOS) v Nitre začalo s prípravou 51. ročníka súťaže neprofesionálnych fotografov AMFO 2023. Ako informovali organizátori, odporúčanou témou tohtoročnej súťaže je identita.



Amatérski fotografi sa so svojimi prácami môžu do súťaže prehlásiť do 22. marca. "Vernisáž a vyhlásenie výsledkov regionálneho kola bude v KOS v Nitre 13. apríla. Následná výstava potrvá v priestoroch strediska do 28. apríla," informovali organizátori.



Postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej AMFO patrí k najstarším a najprestížnejším podujatiam na Slovensku. "Jej poslaním je pomáhať pri vyhľadávaní talentovaných tvorcov. Vytvára tiež podmienky na zviditeľnenie diel rôzneho tematického a žánrového zamerania. Tým prispieva k rozvoju amatérskej fotografie na Slovensku," doplnili organizátori.