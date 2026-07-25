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Ambíciou UK je pokračovať v modernizácii internátov vrátane Družby

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Na snímke vysokoškolský internát Družba Univerzity Komenského v Bratislave. Foto: TASR Jaroslav Novák

Začiatok rozsiahlej rekonštrukcie internátu Družba je viazaný na ukončenie už rozbehnutých projektov.

Autor TASR
Bratislava 25. júla (TASR) - Dlhodobou ambíciou Univerzity Komenského (UK) v Bratislave je pokračovať v modernizácii ďalších internátnych objektov vrátane internátu Družba UK. Pre TASR to uviedla hovorkyňa najväčšej slovenskej univerzity Eva Kopecká.

Univerzita už má pripravenú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu rozvodov a sociálnych jadier jedného z ubytovacích blokov, ktorá bude rozšírená o dokumentáciu na kompletnú rekonštrukciu interiéru s odhadovanou hodnotou vo výške 13 miliónov eur,“ priblížila Kopecká. Financovanie tohto projektu je plánované z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.

Začiatok rozsiahlej rekonštrukcie internátu Družba je viazaný na ukončenie už rozbehnutých projektov. „Musíme ho plánovať tak, aby modernizácia internátov neviedla k ďalšiemu výraznému zníženiu počtu miest dostupných pre študentov,“ dodala hovorkyňa.

UK v Bratislave počas leta pokračuje v rekonštrukcii svojho najväčšieho ubytovacieho zariadenia pre študentov - Internátu Ľudovíta Štúra v Mlynskej doline v Bratislave. Kopecká potvrdila, že od septembra plánuje univerzita sprístupniť tri dokončené poschodia v bloku VBA, čo predstavuje približne 200 lôžok. Projekt rekonštrukcie Internátu Ľudovíta Štúra je financovaný z kombinovaných zdrojov - z Plánu obnovy a odolnosti SR a z vlastných prostriedkov univerzity. „Na rekonštrukciu VBA s kapacitou približne 1000 lôžok je vyčlenených takmer sedem miliónov eur, na VBB, kde je kapacita približne 1300 lôžok, je investícia približne 12,5 milióna eur,“ uzavrela Kopecká.
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