< sekcia Regióny
Ambíciou UK je pokračovať v modernizácii internátov vrátane Družby
Začiatok rozsiahlej rekonštrukcie internátu Družba je viazaný na ukončenie už rozbehnutých projektov.
Autor TASR
Bratislava 25. júla (TASR) - Dlhodobou ambíciou Univerzity Komenského (UK) v Bratislave je pokračovať v modernizácii ďalších internátnych objektov vrátane internátu Družba UK. Pre TASR to uviedla hovorkyňa najväčšej slovenskej univerzity Eva Kopecká.
„Univerzita už má pripravenú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu rozvodov a sociálnych jadier jedného z ubytovacích blokov, ktorá bude rozšírená o dokumentáciu na kompletnú rekonštrukciu interiéru s odhadovanou hodnotou vo výške 13 miliónov eur,“ priblížila Kopecká. Financovanie tohto projektu je plánované z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.
Začiatok rozsiahlej rekonštrukcie internátu Družba je viazaný na ukončenie už rozbehnutých projektov. „Musíme ho plánovať tak, aby modernizácia internátov neviedla k ďalšiemu výraznému zníženiu počtu miest dostupných pre študentov,“ dodala hovorkyňa.
UK v Bratislave počas leta pokračuje v rekonštrukcii svojho najväčšieho ubytovacieho zariadenia pre študentov - Internátu Ľudovíta Štúra v Mlynskej doline v Bratislave. Kopecká potvrdila, že od septembra plánuje univerzita sprístupniť tri dokončené poschodia v bloku VBA, čo predstavuje približne 200 lôžok. Projekt rekonštrukcie Internátu Ľudovíta Štúra je financovaný z kombinovaných zdrojov - z Plánu obnovy a odolnosti SR a z vlastných prostriedkov univerzity. „Na rekonštrukciu VBA s kapacitou približne 1000 lôžok je vyčlenených takmer sedem miliónov eur, na VBB, kde je kapacita približne 1300 lôžok, je investícia približne 12,5 milióna eur,“ uzavrela Kopecká.
„Univerzita už má pripravenú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu rozvodov a sociálnych jadier jedného z ubytovacích blokov, ktorá bude rozšírená o dokumentáciu na kompletnú rekonštrukciu interiéru s odhadovanou hodnotou vo výške 13 miliónov eur,“ priblížila Kopecká. Financovanie tohto projektu je plánované z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.
Začiatok rozsiahlej rekonštrukcie internátu Družba je viazaný na ukončenie už rozbehnutých projektov. „Musíme ho plánovať tak, aby modernizácia internátov neviedla k ďalšiemu výraznému zníženiu počtu miest dostupných pre študentov,“ dodala hovorkyňa.
UK v Bratislave počas leta pokračuje v rekonštrukcii svojho najväčšieho ubytovacieho zariadenia pre študentov - Internátu Ľudovíta Štúra v Mlynskej doline v Bratislave. Kopecká potvrdila, že od septembra plánuje univerzita sprístupniť tri dokončené poschodia v bloku VBA, čo predstavuje približne 200 lôžok. Projekt rekonštrukcie Internátu Ľudovíta Štúra je financovaný z kombinovaných zdrojov - z Plánu obnovy a odolnosti SR a z vlastných prostriedkov univerzity. „Na rekonštrukciu VBA s kapacitou približne 1000 lôžok je vyčlenených takmer sedem miliónov eur, na VBB, kde je kapacita približne 1300 lôžok, je investícia približne 12,5 milióna eur,“ uzavrela Kopecká.