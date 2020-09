Ambulancia sklerózy v Prešove má 250 špecificky liečených pacientov

Prešov 24. septembra (TASR) – Približne 250 špecificky liečených pacientov eviduje ambulancia sklerózy multiplex (SM) Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove. V týchto dňoch si ambulancia pripomína 15. výročie svojho fungovania. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Renáta Cenková.



Roztrúsená skleróza je podľa primárky oddelenia neurológie Anny Cvengrošovej závažné invalidizujúce ochorenie. Ak je neliečené, môže spôsobiť nezvratnú invaliditu pacienta. "Je to ochorenie mladých pacientov s najčastejším výskytom medzi 20. a 30. rokom života a zároveň je to najčastejšia netraumatická príčina invalidity mladých ľudí," povedala.



Najtypickejším prejavom u mladého pacienta je podľa jej slov optická neuritída - zápal zrakového nervu. "Druhým typickým prejavom je transverzálna myelitída, čo je postihnutie miechy, ale klinicky sa to u pacienta prejaví buď slabosťou nôh, alebo určitou mierou ochrnutia dolných alebo horných končatín. Tretím typickým prejavom je poškodenie v oblasti mozgového kmeňa, kedy pacient trpí závratmi, ktoré ho donútia vyhľadať odbornú pomoc," priblížila Cvengrošová.



"Avšak ak choroba trvá 15 až 20 rokov, tak približne polovica ochorení sa dostáva do sekundárne progresívnej fázy, kde už ochorenie nie je možné ovplyvniť ani modernými liekmi," vysvetlila Cvengrošová.



Aktuálne evidujú v ambulancii približne 250 špecificky liečených pacientov. "Ide o liečbu, ktorá, žiaľ, neslúži na vyliečenie choroby, ale na ovplyvnenie jej ďalšieho chronického priebehu," povedala Cvengrošová.



Ako povedala, súčasná liečba je už personalizovaná, čiže ušitá každému jednotlivcovi na jeho priebeh choroby. "Odpoveď na otázku pacienta, či z dlhodobého hľadiska skončí na vozíku, je, žiaľ, áno. To, čo dokážeme liečbou ovplyvniť, je zlepšiť kvalitu života takéhoto pacienta a tento stav oddialiť," skonštatovala Cvengrošová.



Podľa jej slov je veľmi dôležité, v počiatočných fázach ochorenia cvičenie s fyzioterapeutom. "Treba sa slniť. Slnenie je dobíjanie organizmu vitamínom D. Našim pacientom dokonca odporúčame expozíciu na priamom slnku 15 až 20 minút denne bez natierania sa opaľovacím krémom," dodala Cvengrošová.