Ambulancie Národného ústavu reumatických chorôb Piešťany fungujú

Piešťany 22. marca (TASR) - Odborné ambulancie Národného ústavu reumatických chorôb (NÚRCH) Piešťany sú napriek obmedzeniam v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 v prevádzke a funguje aj lôžková časť. Na odstránenie zdravotného rizika boli prijaté viaceré opatrenia, informovala o tom medicínska riaditeľka NÚRCH Daniela Kňaze Doležalová.



Pacientov, ktorí prichádzajú na hospitalizáciu, otestujú zdravotníci antigénovým testom na vonkajšom mobilnom odberovom mieste (MOM) priamo pred ústavom. Všetci prijatí na lôžkové oddelenie sú zároveň pretestovaní antigénovým testom aj na štvrtý deň a v posledný deň hospitalizácie. Návštevníci ambulancií by mali prísť s vlastným negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke. Sprievod maximálne jednej osoby pri ambulantnom vyšetrení povoľuje ústav len v nevyhnutných prípadoch. Ambulancie ošetrujú stálych aj nových pacientov, na vyšetrenie je potrebné sa vopred objednať.



"Ak pacient ešte nebol vyšetrený v ústave, stačí, ak mu všeobecný lekár alebo lekár špecialista vypíše odporúčanie. Radi poskytneme zdravotnú starostlivosť každému, kto o to prejaví záujem. Poskytujeme komplexné vyšetrenie pre pacientov s podozrením na reumatoidné alebo systémové ochorenia. Spolupracujeme interdisciplinárne a podľa najnovších poznatkov medicíny," doplnila medicínska riaditeľka. V NÚRCH stále platí zákaz návštev, rovnako ako obmedzenie pohybu mimo areálu pre hospitalizovaných pacientov. Počet osôb na viac ako stolôžkovom oddelení sa znížil zhruba na polovicu, pretože na izbách sú ubytovaní len po jednom. "Keďže ide o nemocničné zariadenie, chceli by sme pacientov upozorniť, že u nás platí nemocničný poriadok. Nie sme kúpeľné zariadenie s voľným režimom. Preto, ak niekto očakáva skôr rekreáciu, mal by si uvedomiť, že u nás je na prvom mieste liečba," upozornila Kňaze Doležalová.



V NÚRCH sa v súčasnosti na reprofilizovaných lôžkach nenachádzajú žiadni pacienti s ochorením COVID-19. V prípade, že by sa napriek všetkým opatreniam u niekoho z hospitalizovaných objavili príznaky nákazy novým koronavírusom, budú izolovaní na uzavretom oddelení.



V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 sa NÚRCH aktívne podieľa na zvládnutí kritickej situácie. Počas prevádzkovania verejného mobilného odberového miesta otestovali zdravotníci NÚRCH od novembra do januára niekoľko tisícok záujemcov z Piešťan a okolia. V súčasnosti ústav odborne zastrešuje testovacie miesta pre verejnosť v neďalekých obciach Ostrov a Bašovce.