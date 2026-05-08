Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 8. máj 2026Meniny má Ingrida
< sekcia Regióny

Ambulancie v Nitrianskom kraji môžu získať dotácie na vybavenie

.
Na snímke ambulancia. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Výzva je určená pre všeobecné, gynekologicko-pôrodnícke aj špecializované ambulancie.

Autor TASR
Nitra 8. mája (TASR) - Poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti v nitrianskom regióne môžu na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) požiadať o dotácie na modernejšie vybavenie ambulancií. Ako úrad informoval, žiadosti je možné posielať do 30. júna.

Výzva je určená pre všeobecné, gynekologicko-pôrodnícke aj špecializované ambulancie. „Podpora je určená na kvalitnejšie prístroje, lepšiu diagnostiku, prevenciu a liečbu pacientov,“ uviedol NSK.

Financie na dotácie sú z Programu Slovensko, kde je celkovo alokovaných viac ako 3,7 milióna eur. „Cieľom je zabezpečenie rovnakého prístupu k zdravotnej starostlivosti, zvýšenie odolnosti a podpora prechodu z inštitucionálnej na rodinnú a komunitnú starostlivosť,“ uvádza sa vo výzve.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Koniec vojny na Ukrajine prinesie aj začiatok nových problémov

Fico: SR do Dachau doručí tabuľu s údajmi o Slovákoch, ktorí tam boli

Návrh novely: NR SR by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním

VIDEO: ZÁSAH NA BRATISLAVSKOM HRADE: Cudzinci sa pokúsili o krádež