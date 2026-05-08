< sekcia Regióny
Ambulancie v Nitrianskom kraji môžu získať dotácie na vybavenie
Výzva je určená pre všeobecné, gynekologicko-pôrodnícke aj špecializované ambulancie.
Autor TASR
Nitra 8. mája (TASR) - Poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti v nitrianskom regióne môžu na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) požiadať o dotácie na modernejšie vybavenie ambulancií. Ako úrad informoval, žiadosti je možné posielať do 30. júna.
Výzva je určená pre všeobecné, gynekologicko-pôrodnícke aj špecializované ambulancie. „Podpora je určená na kvalitnejšie prístroje, lepšiu diagnostiku, prevenciu a liečbu pacientov,“ uviedol NSK.
Financie na dotácie sú z Programu Slovensko, kde je celkovo alokovaných viac ako 3,7 milióna eur. „Cieľom je zabezpečenie rovnakého prístupu k zdravotnej starostlivosti, zvýšenie odolnosti a podpora prechodu z inštitucionálnej na rodinnú a komunitnú starostlivosť,“ uvádza sa vo výzve.
Výzva je určená pre všeobecné, gynekologicko-pôrodnícke aj špecializované ambulancie. „Podpora je určená na kvalitnejšie prístroje, lepšiu diagnostiku, prevenciu a liečbu pacientov,“ uviedol NSK.
Financie na dotácie sú z Programu Slovensko, kde je celkovo alokovaných viac ako 3,7 milióna eur. „Cieľom je zabezpečenie rovnakého prístupu k zdravotnej starostlivosti, zvýšenie odolnosti a podpora prechodu z inštitucionálnej na rodinnú a komunitnú starostlivosť,“ uvádza sa vo výzve.