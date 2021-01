Ambulancie v Trnavskom kraji pomáhajú nemocniciam

Trnava 7. januára (TASR) – Ambulancie obvodných lekárov a lekárov špecialistov v Trnavskom kraji majú aktuálne predĺžené ordinačné hodiny až do 16. hodiny. Týmto opatrením chcú znížiť nápor na urgentné príjmy nemocníc a odbremeniť ich lekárov, informovala o tom riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Lucia Šmidovičová.



Dohodu o predĺžení ordinačných hodín uzatvoril TTSK s ambulantnými lekármi vo všetkých siedmich okresoch kraja. Preto by mali pacienti využiť možnosť predĺžených hodín a vyhľadávať svojich obvodných lekárov a špecialistov na ambulanciách. "S ambulantnými lekármi v kraji sme od začiatku pandémie v pravidelnom kontakte. Vzájomne sa informujeme o aktuálnom vývoji situácie a pružne naň reagujeme, čoho dokladom je aj aktuálne zvýšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Činnosť odborných ambulancií v nemocniciach je od 4. 1. 2021 dočasne obmedzená či pozastavená. Pacientom, ktorí sú sledovaní v odborných ambulanciách v dunajskostredskej, galantskej, piešťanskej, trnavskej a skalickej nemocnici, sú konzultácie i predpisovanie liekov zabezpečené aj v odborných ambulanciách mimo nemocníc v štandardných ordinačných hodinách. Rozšírený režim fungovania do 16. hodiny je vyhradený na akútne ošetrenia pacientov.



Pacientom objednaným na prvé vyšetrenie alebo plánovanú kontrolu sa odporúča vopred telefonicky kontaktovať lekára špecialistu a dohodnúť sa na postupe. V prípade stabilizovaného stavu je možné niektoré plánované kontroly odložiť o pár týždňov bez rizika negatívneho vplyvu na zdravotný stav.



Pokračovanie v nastavení pacientov na liečbu lekári vyhodnocujú prioritne telefonicky, pričom v prípade potreby predpisujú lieky elektronicky. Fyzickú kontrolu sa lekári snažia načasovať tak, aby minimalizovali kontakt medzi pacientmi. Neodkladná zdravotná starostlivosť je zabezpečená v plnom rozsahu.



"Do ambulancií distribuujeme ochranné prostriedky a najnovšie aj antigénové testy, aby lekári a sestry mohli pokračovať v ošetrovaní pacientov v adekvátnych podmienkach," doplnila Šmidovičová. Galantská nemocnica od 7. 1. 2021 prijíma pacientov s ochorením COVID-19 z Trnavského a Nitrianskeho kraja. Jej urgentný príjem ostáva k dispozícii pre všetkých pacientov, rovnako aj detské oddelenie s pohotovosťou. Nemocnica bude zabezpečovať aj pôrody v akútnom režime. Prehľad všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a lekární v TTSK je k dispozícii na https://www.e-vuc.sk/ttsk.html?page_id=406.