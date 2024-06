Ambulancie zo železničnej polikliniky vo Zvolene sa sťahujú

Zvolen 6. júna (TASR) - Ambulancie zo železničnej polikliniky neďaleko zámku sa počas júna presťahujú do nemocnice vo Zvolene. Jej súčasťou sa totiž poliklinika stala vlani v lete. TASR o tom vo štvrtok informovala Eva Peterová, hovorkyňa spoločnosti Agel SK, pod ktorú nemocnica patrí.



Dodala, že v nej tak po novom pribudnú mamograf, očná ambulancia aj viacero zubných ambulancií. "Aktuálne sa začína sťahovanie, ktoré potrvá do konca júna. Dôvodom tohto rozhodnutia bolo umožniť pacientom nájsť komplexnú zdravotnú starostlivosť pod jednou strechou," vysvetlila riaditeľka zvolenskej nemocnice Ľudmila Veselá s tým, že sa tak zjednoduší aj dostupnosť súvisiacich vyšetrení.



Zo železničnej polikliniky sa sťahujú všeobecné ambulancie pre dospelých, neurologické ambulancie, ortopedická, interná a kardiologická, krčná či rehabilitačná. "Prínosom bude mamograf, ktorý sme tu doteraz nemali. Presťahujeme ho približne v polovici júna a spustíme všetky potrebné činnosti k jeho spojazdneniu, čo potrvá dva až tri týždne," priblížila Veselá.



Pre pacientov, ktorí využívajú služby ambulancií, ktoré sa počas júna budú sťahovať, vytvorila nemocnica na svojom webe podstránku. "Vďaka nej sa jednoduchšie zorientujú v dátumoch presunu ambulancií, ich novom umiestnení a kontaktných údajoch," zhrnula hovorkyňa.



Poliklinika neďaleko zámku je majetok Železníc Slovenskej republiky. Podľa nich je tento zvolenský areál klasifikovaný ako ich prebytočný majetok a nesúvisí s ich hlavnou činnosťou. Je to objekt, ktorý železnice ponúkajú záujemcom v rámci racionalizácie rozsahu nehnuteľností a znižovania nákladov na správu.