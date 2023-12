Ambulantná pohotovosť pre dospelých v Levoči sa sťahuje

Levoča 18. decembra (TASR) - Ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých levočskej nemocnice sa sťahuje do iných priestorov. Námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť nemocnice Renáta Bičanovská informovala, že od stredy 20. decembra bude sídliť v bývalom chirurgickom pavilóne na prízemí.



"K sťahovaniu ambulancie pristupujeme v snahe zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, komfort pre pacientov aj zamestnancov a efektívne využiť uvoľnené priestory," zdôvodnila Bičanovská.



Prevádzka pohotovostnej služby pre dospelých bude k dispozícii v nezmenenom časovom harmonograme. Počas pracovných dní lekári ordinujú v čase od 16. do 22. hodiny a počas víkendov a sviatkov od 7. do 22. hodiny.