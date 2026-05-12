Utorok 12. máj 2026
Ambulantná pohotovostná služba v Žiline sa sťahuje

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Autor TASR
Žilina 12. mája (TASR) - Ambulantná pohotovostná služba (APS) pre dospelých v žilinskej Fakultnej nemocnici s poliklinikou sa sťahuje do nových priestorov na prízemí polikliniky. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Zuzana Fialová.

„Súčasťou pohotovosti je čakáreň, vyšetrovňa a zázemie pre personál. V nových priestoroch bude pre pacientov k dispozícii od štvrtka 14. mája podľa štandardných ordinačných hodín,“ uviedla Fialová.

Doplnila, že presťahovanie pohotovosti na nové miesto je ďalším krokom v budovaní nového Centra intervenčnej kardiológie.
