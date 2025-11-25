< sekcia Regióny
Americké centrum oslavuje 20. výročie vzniku, spája Slovákov s USA
Autor TASR
Banská Bystrica 25. novembra (TASR) - Americké centrum v Banskej Bystrici oslavuje 20. výročie založenia. Dve desaťročia kultúrnej, vzdelávacej a komunitnej spolupráce, ktoré spájajú tisíce Slovákov so Spojenými štátmi, si pripomenulo v utorok slávnostným stretnutím v banskobystrickej Štátnej vedeckej knižnici (ŠVK), kde sa nachádza od svojho vzniku. TASR o tom informovalo Veľvyslanectvo USA na Slovensku.
„Či už ide o slávnostnú udalosť ako je táto, vystúpenie amerického rečníka alebo prezentáciu jedného z našich výmenných programov, Americké centrum Banská Bystrica zbližuje naše dve krajiny prostredníctvom osobného spojenia. A to je podstatou diplomacie,“ zdôraznila v príhovore zástupkyňa veľvyslanca USA Heather Rogersová. Vyjadrila vďačnosť za trvalé partnerstvo medzi Veľvyslanectvom USA a ŠVK.
Banskobystrické centrum ako jedno zo štyroch na Slovensku, spolu s Košicami, Žilinou a Dolným Kubínom, je súčasťou globálnej siete viac ako 600 American Spaces v 140 krajinách. Centrá podporujú kultúrnu výmenu, vzdelávacie príležitosti a vzájomné porozumenie medzi Spojenými štátmi a hostiteľskými krajinami.
„Za uplynulých 20 rokov pomohlo Americké centrum v Banskej Bystrici desaťtisícom Slovákov nadviazať kontakt s Američanmi a ich kultúrou a hodnotami. Sme vďační za toto partnerstvo a tešíme sa na pokračovanie našej spolupráce,“ dodala Rogersová.
Americké centrum, pôvodne založené ako Info USA, sa postupne vyvinulo na dynamické centrum vzdelávania, rozvoja zručností a medzikultúrneho porozumenia. Dnes organizuje viac ako 100 bezplatných programov ročne a privíta viac ako 2000 návštevníkov vrátane študentov, pedagógov a členov komunity.
