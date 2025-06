Amfiteáter pri Kanianke prejde rekonštrukciou a modernizáciou

Kanianka 7. júna (TASR) - Amfiteáter v blízkosti vodnej nádrže v Kanianke v okrese Prievidza prejde rekonštrukciou a modernizáciou. Samospráva na investíciu získala zdroje v rámci strategicko-plánovacieho regiónu vo výške 610.000 eur.



„Projektom reagujeme na aktuálny stav prostredia, ktoré je v rámci našej obce relatívne veľmi často využívané, čo sa prejavuje i na návštevnosti,“ povedal pre TASR starosta obce Peter Bielický.



Revitalizáciu amfiteátra a jeho okolia si podľa neho vyžiadal stav lokality, projekt je o zmene celkového tamojšieho prostredia. „Z tejto dotácie budeme revitalizovať celé prostredie, malo by však vzniknúť i nové pódium so sociálnym zázemím pre komfort účinkujúcich,“ načrtol.



Bielický ďalej priblížil, že aktuálne sa v areáli nachádza betónový kruh, ktorý je z jeho pohľadu neestetický a prakticky nefunkčný a ten obec odstráni. „Zmenený bude i vizuál sedenia a lodný kontajner za domom kultúry, ktorý slúži ako skladové priestory, nahradí nová menšia stavba. V celom areáli budú nové rozvody vody a elektriny pre funkčnosť, disponibilitu predávajúcich a ľudí, ktorí budú lokalitu využívať,“ doplnil.



Informáciu o pridelení prostriedkov dostala samospráva obce v máji, aktuálne čaká na súčinnosť pri podpise zmluvy. „Následne pristúpime k verejnému obstarávaniu. Po ňom i jeho kontrole by sme mali odovzdať stavenisko úspešnému uchádzačovi. Pevne dúfam, že to stihneme v júli a auguste tak, aby sme mohli začať s prácami ešte pri relatívne dobrom počasí,“ dodal Bielický.