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Amfiteáter vo Vlčanoch ožije dvojdňovými folklórnymi slávnosťami
Návštevníkov čaká prednáška kulturológa Borisa Michalíka zameraná na tému života Slovákov v zahraničí.
Autor TASR
Vlčany 17. júna (TASR) - Amfiteáter Révkert vo Vlčanoch v okrese Šaľa sa rozoznie hudbou, folklórnymi vystúpeniami a tradíciami regiónu. V dňoch 26. a 27. júna sa uskutoční tretí ročník folklórnych slávností, informovala Hana Košťaliková z Domu Matice slovenskej v Nitre. Matica slovenská a jej miestny odbor vo Vlčanoch sú hlavnými organizátormi podujatia.
Folklórne slávnosti ponúknu návštevníkom folklórny program, dolnozemský súbor zo Srbska, súťaž vo varení, remeselné trhy, odbornú prednášku, knižný kútik, tvorivé dielne, ukážku výroby cirokových metiel a tradičné Jánske ohne. Dvojdňový program s hlavnou témou Medzi riekou, poľom a hlasom predkov symbolicky prepája motívy života pri Váhu, práce, viníc a pamäte predkov typických pre región Dolného Považia, skonštatovala Košťaliková.
Piatkový program bude venovaný zahraničnému súboru KUS Petrovská družina z Báčskeho Petrovca v Srbsku. Komunitnú atmosféru podčiarkne vystúpenie miestneho detského súboru Nezábudka a spoločné posedenie pri hudbe.
Sobotný program otvorí súťaž vo varení tradičných jedál. Špecialitou budú typické srbské makové réteše. Srbský hosť predstaví ukážky vojvodinskej slovenskej kultúry či výrobu typických cirokových metiel. V programe vystúpia folklórne súbory z Komjatíc, zo Sľažian, z Dražoviec, zo Šale a speváčka Simona Mihalíková z FS Briežok z Jedľových Kostolian. Vystúpia aj detské kolektívy z Vlčian, Vinodol, Nových Zámkov a žiaci SZUŠ Sylvie Czafrangó.
Návštevníkov čaká prednáška kulturológa Borisa Michalíka zameraná na tému života Slovákov v zahraničí. Súčasťou sprievodného programu bude knižný kútik venovaný spisovateľovi Petrovi Andruškovi a spoznávaniu života dolnozemských Slovákov. Pripravené sú detské tvorivé dielne, výstava krojov z regiónu a Dolnej zeme, remeselné dielne a ľudové hry. Hlavný program vyvrcholí v podvečerných hodinách obľúbeným preskakovaním Jánskych ohňov s FS Šaľan.
Folklórne slávnosti ponúknu návštevníkom folklórny program, dolnozemský súbor zo Srbska, súťaž vo varení, remeselné trhy, odbornú prednášku, knižný kútik, tvorivé dielne, ukážku výroby cirokových metiel a tradičné Jánske ohne. Dvojdňový program s hlavnou témou Medzi riekou, poľom a hlasom predkov symbolicky prepája motívy života pri Váhu, práce, viníc a pamäte predkov typických pre región Dolného Považia, skonštatovala Košťaliková.
Piatkový program bude venovaný zahraničnému súboru KUS Petrovská družina z Báčskeho Petrovca v Srbsku. Komunitnú atmosféru podčiarkne vystúpenie miestneho detského súboru Nezábudka a spoločné posedenie pri hudbe.
Sobotný program otvorí súťaž vo varení tradičných jedál. Špecialitou budú typické srbské makové réteše. Srbský hosť predstaví ukážky vojvodinskej slovenskej kultúry či výrobu typických cirokových metiel. V programe vystúpia folklórne súbory z Komjatíc, zo Sľažian, z Dražoviec, zo Šale a speváčka Simona Mihalíková z FS Briežok z Jedľových Kostolian. Vystúpia aj detské kolektívy z Vlčian, Vinodol, Nových Zámkov a žiaci SZUŠ Sylvie Czafrangó.
Návštevníkov čaká prednáška kulturológa Borisa Michalíka zameraná na tému života Slovákov v zahraničí. Súčasťou sprievodného programu bude knižný kútik venovaný spisovateľovi Petrovi Andruškovi a spoznávaniu života dolnozemských Slovákov. Pripravené sú detské tvorivé dielne, výstava krojov z regiónu a Dolnej zeme, remeselné dielne a ľudové hry. Hlavný program vyvrcholí v podvečerných hodinách obľúbeným preskakovaním Jánskych ohňov s FS Šaľan.