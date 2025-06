Amfiteáter v Detve je pripravený na letné folklórne slávnosti

Detva 21. júna (TASR) - Areál amfiteátra je pripravený na letný 58. ročník Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja.



Primátor mesta Branislav Baran dodal, že sa sústredili najmä na údržbu. „Od začiatku mája sme vymenili šindľové strechy na domčeku na severnej strane hlavnej scény, kde nastupujú účinkujúci,“ uviedol. Pripomenul, že mesto zároveň opravilo aj plot pri spodnom vstupe do hľadiska, ktorý zničila spadnutá jelša počas jarnej búrky.



Hovorca ďalej uviedol, že zmenou prešiel aj priestor nad hľadiskom, kde upravili terén. „Vznikli miesta, kde si ľudia budú môcť sadnúť alebo tam v prípade potreby osadíme stánky s občerstvením pri koncertoch či iných podujatiach,“ doplnil primátor. Povedal, že strojári z Podpolianskych strojární Detva reštaurovali sochu Jánošíka, ktorá zdobí areál. „Prešla pieskovaním, odborným čistením a dostala nový náter. Rekonštruovali aj jej podstavec,“ vysvetlil. Keďže už bola podľa neho poškodená, po novom ju budú po každom podujatí premiestňovať pod strechu, aby sa predišlo ďalším škodám.



Samospráva uvádza, že medzi investície patrila aj rekonštrukcia vnútorného osvetlenia. Pribudli nové stĺpy a káblové vedenia, ktoré však musia prejsť revíziami. Zdôrazňuje, že tam počasie urobilo škody, spadnutá jelša poškodila časť pôvodného vedenia.



Mesto plánuje rozšíriť aj budovu, kde kedysi sídlili rozhlas a záchranka. Pribudne tam zastrešená plocha, ktorá bude slúžiť na rôzne aktivity a zároveň ochráni ľudí pred dažďom. K novinkám v areáli tento rok patria aj Domček deduška Večerníčka s humnom, ktoré presťahovali z detvianskych lazov. Tento priestor v súčasnosti slúži na aktivity pre deti i dospelých.



Pred folklórnymi slávnosťami plánujú v Detve preveriť aj stav stromov v areáli a opíliť suché a nebezpečné konáre, ktoré by mohli pri silnom vetre ohroziť ľudí. V pláne do budúcich rokov ostáva aj dostavba zázemia pre účinkujúcich. Projektová dokumentácia je už hotová. „Máme pripravený projekt, bez externého financovania to však z vlastných zdrojov momentálne nezvládneme,“ uzavrel primátor.



Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve sa budú konať od 10. do 13. júla.