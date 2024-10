Amfiteáter v Detve môže slúžiť aj na iné vystúpenia ako tie folklórne

Detva 3. októbra (TASR) - Prírodný amfiteáter v Detve má perspektívu slúžiť aj na iné vystúpenia ako tie folklórne, na ktoré je primárne určený. Musí však byť schopný konkurovať, spĺňať štandardy, a to si vyžaduje investície. TASR o tom informoval primátor Detvy Branislav Baran.



Dodal, že letný koncert slovenského speváka s kapelou ukázal možnosť využívať tento priestor aj pre iných umelcov ako ľudových. Niektoré záležitosti sú podľa neho drobnosti, ktoré si vie samospráva opraviť vo vlastnej réžii. Spomenul, že sú však aj také, kde bude nevyhnutné investovať viac peňazí. Mesto sa chce na ne pripraviť v rámci svojho rozpočtu. Podľa primátora sú záujemcovia, ktorí by na javisku amfiteátra chceli v budúcom roku usporiadať akciu.



Ako ďalej uviedol, v rámci letných slávností bola náročnou úlohou bezpečnosť divákov v hľadisku. To sa nachádza v prírode, pod holým nebom. "Počasie nám dalo najavo, že je stále väčším pánom. Aj my sme boli pred neľahkým rozhodnutím, keď sme večerný program pre dážď posúvali," zhrnul. V prípade, že by prišiel silný vietor, program by ukončili a hľadisko by evakuovali. "Bola tam obrazovka, veľa elektriny. Naša priorita nie je mať naplnené hľadisko a inkasovať vstupné, na prvom mieste je bezpečnosť," zdôraznil.



Parkovanie i doprava v areáli počas festivalu boli podľa neho bez väčších komplikácií. Menšie problémy však nastali, či už s organizáciou parkovania alebo s parkovacou službou. "Sú tam aj mladí ľudia, ktorí sa tiež sa musia učiť," reagoval s tým, že počasie spôsobilo napríklad blato alebo jamy. Problémy tak riešili priebežne. "Vždy sa nájde niekto, kto bude mať problém, stopercentne sa však nedá vyhovieť nikomu," ukončil.



Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve boli tento rok počas druhého júlového víkendu. Aj tento ročník trval štyri dni, prvýkrát bol taký vlani.