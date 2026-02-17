< sekcia Regióny
Amfiteáter vo Svrčinovci slávnostne otvoria podujatím Goralské ostatky
Fašiangové podujatie Goralské ostatky odštartuje o 14.30 h pochodom masiek spred obecného úradu.
Autor TASR
Svrčinovec 17. februára (TASR) - Fašiangovým podujatím Goralské ostatky v utorok popoludní slávnostne otvoria nový amfiteáter vo Svrčinovci. Ako informovala obec na sociálnej sieti, na vybudovanie nového amfiteátra využili eurofondové financie z programu Interreg Slovensko - Česko a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Amfiteáter vo Svrčinovci vybudovali v rámci cezhraničného projektu s názvom Zveľaďujme a chráňme kultúrne dedičstvo Goralov. „Cieľom projektu bolo podporiť kultúrne aktivity a cezhraničnú spoluprácu so susednou obcou Mosty u Jablunkova. Amfiteáter bude slúžiť na konanie rôznych kultúrnych a spoločenských aktivít, propagáciu goralskej kultúry a komunitných väzieb,“ uviedla obec.
Fašiangové podujatie Goralské ostatky odštartuje o 14.30 h pochodom masiek spred obecného úradu. Po kultúrnom programe priamo v amfiteátri sa účastníci podujatia presunú do kultúrneho domu na tradičné pochovávanie basy.
Amfiteáter vo Svrčinovci vybudovali v rámci cezhraničného projektu s názvom Zveľaďujme a chráňme kultúrne dedičstvo Goralov. „Cieľom projektu bolo podporiť kultúrne aktivity a cezhraničnú spoluprácu so susednou obcou Mosty u Jablunkova. Amfiteáter bude slúžiť na konanie rôznych kultúrnych a spoločenských aktivít, propagáciu goralskej kultúry a komunitných väzieb,“ uviedla obec.
Fašiangové podujatie Goralské ostatky odštartuje o 14.30 h pochodom masiek spred obecného úradu. Po kultúrnom programe priamo v amfiteátri sa účastníci podujatia presunú do kultúrneho domu na tradičné pochovávanie basy.