Amnesty International vyzýva na vyšetrenie ďalšieho úmrtia

Bratislava 18. novembra (TASR) - Amnesty International Slovensko (AIS) vyzýva vládu SR na bezodkladné, nezávislé a dôsledné vyšetrenie úmrtia muža po sobotňajšom (16. 11.) policajnom zákroku v Tepličke nad Váhom v okrese Žilina. Zároveň žiada systémovú reformu polície založenú na ochrane a rešpekte k ľudským právam vrátane prehodnotenia pravidiel upravujúcich používanie taserov.



"Tasery nie sú bežnými policajnými nástrojmi, ale nebezpečnými a potenciálne smrtiacimi zbraňami. Z nášho terénneho výskumu vyplynulo, že niektorí policajti siahajú po taseroch ako po deeskalačnej technike, aj keď celej polícii by malo byť jasné, že taser nie je deeskalačnou technikou," upozornil riaditeľ AIS Rado Sloboda.



Policajti, ktorí majú tasery vo svojej výbave, musia podľa neho absolvovať patričný tréning. Taktiež zariadenie používať výhradne v súlade so zásadami nevyhnutnosti a primeranosti tak, ako to definujú základné princípy OSN pre použitie sily a strelných zbraní.



"Ak osoba prechádza psychickou krízou, pravidlá na použitie tasera voči nej sú ešte prísnejšie. Riziko ohrozenia života pri použití tasera v týchto prípadoch je mimoriadne vysoké aj v súvislosti s tzv. 'excited delirium'," doplnil Sloboda s tým, že je otázne, či zasahujúci policajt mal tréning a vedel, že použitie tasera v tomto prípade je vysoko rizikové.



Policajti v sobotu v Tepličke nad Váhom použili taser na muža, ktorý so sekerou v ruke ohrozoval okolie. Taser na jeho zastavenie nebol účinný, a tak policajti využili hmaty, chvaty a putá. Osoba podľa hliadky pôsobila dezorientovane, medzičasom upadla do bezvedomia. Oživovanie hliadkou a následne záchranármi skončilo neúspešne.