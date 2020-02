Analytik: Nedostatok bytov bude vytláčať ľudí na okraj Bratislavy

Bratislava 25. februára (TASR) – Vysoké ceny nehnuteľností a nedostatok bytov v hlavnom meste SR budú v budúcnosti vytláčať obyvateľstvo do okrajových lokalít. Pre TASR to uviedol hlavný analytik Bencont Investments Rudolf Bruchánik s tým, že v súčasnosti však stále prevláda dopyt po bytoch priamo v Bratislave nad dopytom bytov v okolitých mestách či obciach.



„Pokojnejšie prostredie je síce lákadlom, no kupujúci stále viac preferujú bývať v blízkosti pracovných príležitostí a voľnočasových aktivít. V tom je Bratislava na Slovensku bezkonkurenčná,“ dodal Bruchánik.



Podľa poslednej analýzy Bencont Investments vo štvrtom kvartáli minulého roka sa dostupnosť bývania v hlavnom meste rapídne zhoršila práve pre nedostatočnú ponuku a pre pokles ponuky bytov v novostavbách. „Ponuka v novostavbách klesla pod 2000 voľných bytov. To je najmenej, od kedy sa v Bratislave tento trh začal začiatkom 21. storočia vôbec rozvíjať,“ vysvetlili analytici. Ako ďalej tvrdia, nedostatok bytov spôsobil aj nárast cien na historické maximá. Priemerná jednotková cena prvýkrát prekonala hranicu 3000 eur za štvorcový meter (m2), vďaka čomu prekonala rekord z roku 2008.



Analytikov prekvapil dopyt po lacnejších bytoch na okraji mesta. V poslednom štvrťroku 2019 na realitný trh v Bratislave prišli dva očakávané projekty, Ovocné sady a Vydrica. Ovocné sady v bratislavskej Trnávke v blízkosti Ivanskej cesty ponúkali byty s priemernou cenou okolo 2500 až 2700 eur za m2, patrili tak medzi najlacnejšie projekty v Bratislave. „Masívny predaj v podobe viac než 280 bytov za prvé dva mesiace však ukázal, že štartovacie byty s nižšou cenou sú aj napriek okrajovej lokalite v rámci Bratislavy vysoko dopytovaným tovarom,“ dodali analytici. Na druhej strane projekt Vydrica v bratislavskom Starom Meste prišiel s rekordne drahými bytmi, kde priemerná cena presiahla 6000 eur za m2.