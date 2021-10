ANALÝZA: Návštevnosť v lete sa od tej vlaňajšej veľmi nelíšila

Na snímke deti počas predstavenia remeselných zručností s názvom Tvorivé remeselné dielne na Mariánskom námestí, ktoré pripravuje Mesto Žilina v rámci Žilinského kultúrneho leta. V Žiline 21. júla 2021. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Bratislava 31. októbra (TASR) – Návštevnosť v tohtoročnej letnej sezóne bola takmer rovnaká ako vlani, chýbali však zahraniční turisti. Najväčšiu časť turistov prilákali hory a príroda, najviac utrpela návštevnosť mestských hotelov. Vyplýva to z blogu expert analytičky Národnej banky Slovenska (NBS) Viery Mrázikovej.Analytička priblížila, že počet zahraničných návštevníkov klesol počas dvoch letných mesiacov o takmer tretinu oproti letu 2020. Jedným z dôvodov bolo zrejme aj náhle zavedenie opatrení pri vstupe do krajiny pred začiatkom prázdnin a ich následná komunikácia.tvrdí Mráziková.Českí turisti tvoria dlhodobo najpodstatnejšiu časť zahraničných návštevníkov. Kým ešte v júni 2021 podľa analytičky navštívili Slovensko v mierne vyššom počte ako pred rokom, v júli a následne aj v auguste počet turistov z Českej republiky klesol až na polovicu oproti roku 2020.Najnavštevovanejšími boli aj tento rok Prešovský a Žilinský kraj, pričom najviac turistov sa ubytovalo v okrese Poprad. Naopak, mestské hotely mali okrem nedostatku zahraničných turistov problém prilákať aj viac domácich, keďže aj tento rok sa prehodnocovalo konanie podujatí.V porovnaní s obdobím pred pandémiou je podľa analytičky situácia v hotelierstve naďalej nepriaznivá. Počty prenocovaní síce zostali na podobnej úrovni ako v roku 2019, keď v priemere turisti strávili na Slovensku tri noci, celkový počet turistov sa však prepadol až o 16,7 %. Slováci trávili svoje voľno na Slovensku vo väčšom počte, nedokázali však vykompenzovať straty zahraničných návštevníkov, kde bol prepad o 63 % oproti letu 2019.podotkla Mráziková.Situáciu v ubytovaní podobnú minulému roku potvrdzujú aj tržby, keď príjmy v tomto odvetví vzrástli len veľmi mierne oproti letu 2020. Napriek zhoršovaniu pandemickej situácie sú však príjmy hotelierov v októbri vyššie ako pred rokom.poznamenala analytička.Odvetvie cestovného ruchu čaká onedlho aj zimná sezóna. Tá minulá bola do veľkej miery poznačená zlou pandemickou situáciou a súvisiacimi prísnymi opatreniami.dodala analytička. Ak tento trend bude pokračovať, podľa nej hrozí, že aj tohtoročná zimná sezóna bude nepriaznivá.