< sekcia Regióny
Analýza v Senici ukázala, že obyvatelia neseparujú dostatočne
Mesto zdôraznilo, že občanov podporuje v separácii aj budovaním polopodzemných kontajnerov, ktorých kapacita je päťnásobne väčšia oproti klasickým nádobám.
Autor TASR
Senica 21. novembra (TASR) - Analýza triedenia zmesového komunálneho odpadu, ktorú uskutočnili Technické služby Senica na 278-kilogramovej vzorke odpadu zo stojiska polopodzemných kontajnerov na Hollého ulici, ukázala, že polovicu obsahu bolo potrebné ďalej vytriediť. Radnica upozornila, že dôsledná separácia má vplyv aj na výšku poplatku za komunálny odpad či životné prostredie. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.
„Cieľom bolo zistiť úroveň separácie, teda koľko z obsahu by sa ešte dalo vytriediť, napríklad do plastov alebo skla. Za vytriedený odpad totiž mesto neplatí, naopak, platí za odvoz a skládkovanie zmesového komunálneho odpadu,“ priblížila. Výsledky ukázali, že hoci 142 kg (51,08 percenta) tvoril skutočný zmesový komunálny odpad, zvyšok bol potenciálne separovateľný.
Z druhotných surovín sa vo vzorke nachádzalo 12,23 percenta bioodpadu, 11,15 percenta plastu, 7,19 percenta textilu a 6,83 percenta skla. „Zvyšok tvoril objemný odpad, papier, kovy, drevo a ostatný odpad ako obuv, guma, PVC či polystyrén. Vzorka neobsahovala elektroodpad,“ doplnila radnica.
Mesto zdôraznilo, že občanov podporuje v separácii aj budovaním polopodzemných kontajnerov, ktorých kapacita je päťnásobne väčšia oproti klasickým nádobám. „Na Hollého ulici pribudlo vlani v lete šesť nádob na zmesový komunálny odpad, po dva kontajnery na plasty a kovy, papier a sklo. Každý z nich je vybavený čipom na signalizáciu naplnenosti. Na bioodpad slúži päť 120-litrových hnedých nádob. K dispozícii je aj kontajner na šatstvo a drobný elektroodpad,“ ozrejmila.
Prvú analýzu Technické služby Senica realizovali v júni. V odobranej vzorke 380 kilogramov bol rovnako najviac zastúpený zmesový komunálny odpad. Separovateľný odpad tvoril 58 percent obsahu. Najviac bolo plastov, išlo o 17,89 percenta. „Napriek tomu, že zmesový komunálny odpad tvoril približne polovicu skúmaných vzoriek, stále ostáva približne rovnako veľká časť odpadu, ktorú je potrebné separovať a odkladať do farebne odlíšených kontajnerových nádob,“ dodala samospráva.
„Cieľom bolo zistiť úroveň separácie, teda koľko z obsahu by sa ešte dalo vytriediť, napríklad do plastov alebo skla. Za vytriedený odpad totiž mesto neplatí, naopak, platí za odvoz a skládkovanie zmesového komunálneho odpadu,“ priblížila. Výsledky ukázali, že hoci 142 kg (51,08 percenta) tvoril skutočný zmesový komunálny odpad, zvyšok bol potenciálne separovateľný.
Z druhotných surovín sa vo vzorke nachádzalo 12,23 percenta bioodpadu, 11,15 percenta plastu, 7,19 percenta textilu a 6,83 percenta skla. „Zvyšok tvoril objemný odpad, papier, kovy, drevo a ostatný odpad ako obuv, guma, PVC či polystyrén. Vzorka neobsahovala elektroodpad,“ doplnila radnica.
Mesto zdôraznilo, že občanov podporuje v separácii aj budovaním polopodzemných kontajnerov, ktorých kapacita je päťnásobne väčšia oproti klasickým nádobám. „Na Hollého ulici pribudlo vlani v lete šesť nádob na zmesový komunálny odpad, po dva kontajnery na plasty a kovy, papier a sklo. Každý z nich je vybavený čipom na signalizáciu naplnenosti. Na bioodpad slúži päť 120-litrových hnedých nádob. K dispozícii je aj kontajner na šatstvo a drobný elektroodpad,“ ozrejmila.
Prvú analýzu Technické služby Senica realizovali v júni. V odobranej vzorke 380 kilogramov bol rovnako najviac zastúpený zmesový komunálny odpad. Separovateľný odpad tvoril 58 percent obsahu. Najviac bolo plastov, išlo o 17,89 percenta. „Napriek tomu, že zmesový komunálny odpad tvoril približne polovicu skúmaných vzoriek, stále ostáva približne rovnako veľká časť odpadu, ktorú je potrebné separovať a odkladať do farebne odlíšených kontajnerových nádob,“ dodala samospráva.