Analýza vzorky z nelegálnej skládky pri Bratislave potvrdila toxicitu

Bratislava 17. júla (TASR) - Analýzou odobratej vzorky z nelegálnej skládky v katastrálnom území obce Most pri Bratislave (okres Senec) sa zistila nebezpečnosť odpadu z dôvodu jeho ekotoxicity. Z tohto hľadiska je nebezpečný taký odpad, ktorý predstavuje okamžité alebo oneskorené riziká pre jednu alebo viacero zložiek životného prostredia. Pre TASR to uviedla vedúca oddelenia kontroly Slovenskej inšpekcie životného prostredia Brigita Pokorná.



Na mieste skládky boli odobraté aj ďalšie tri vzorky. Tie podľa Pokornej nie je možné posúdiť ako nebezpečný odpad. Avšak z hľadiska ťažkých kovov, ako sú arzén, kadmium, meď, ortuť a zinok v rozličných hladinách, nesmú byť použité na poľnohospodársku prax. "Tieto kaly mali byť totiž použité na účely výroby kompostu, čo však za tohto stavu nie je možné dosiahnuť," poznamenala Pokorná.



Cieľom odberu vzoriek bolo zistiť ich nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivín. Ako uviedla Pokorná, odber nebol hydrologickým prieskumom, takže nesúvisel s priesakmi do podzemných vôd. "Kontrola daného územia, ako aj subjektu, ktorý na tomto území vykonáva činnosti súvisiace s nakladaním s odpadom, stále prebieha," povedala.



Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) v máji poukázal na nelegálnu skládku pri Bratislave. Nachádza sa v okolí obce Most pri Bratislave v blízkosti Pamätníka Milana Rastislava Štefánika. Šéf envirorezortu tvrdí, že ide o rozsiahle územie plné nekontrolovaného odpadu, ktorého priesaky do podzemných vôd sú nateraz neznáme.