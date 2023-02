Trnavský kraj analýzu výsledkov Do práce na bicykli poskytne aj mestám

Trnava 7. februára (TASR) – Do kampane Do práce na bicykli 2022 sa v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) zapojilo 1577 účastníkov zo 460 zaregistrovaných tímov. Súťažiaci vykonali vyše 35.000 jázd, pričom najazdili celkovo viac ako 238.000 kilometrov. Úsek cyklokoordinátorky TTSK analyzoval a vydal výsledky vo forme verejne dostupnej brožúry, obciam a mestám poslúži na posúdenie možností rozvoja siete cyklotrás, a to najmä v ich intravilánoch a blízkom okolí. Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič



"Do národnej kampane sa minulý rok okrem Úradu TTSK zapojilo aj 12 miest a obcí na území kraja. Vznikol tým cenný súbor údajov o správaní takmer 1600 bicyklujúcich obyvateľov. Dáta sme zakúpili, spracovali, vyhodnotili a publikovali v brožúre. Verím, že tieto informácie pomôžu zapojeným mestám a obciam urobiť čo najlepšie rozhodnutia v prospech udržateľnej mobility," povedal Viskupič.



Do kampane sa zapojili všetky okresné mestá v kraji, ako aj mestá Sereď, Sládkovičovo a Vrbové či obce Hrnčiarovce nad Parnou a Jaslovské Bohunice. V celoslovenskom porovnaní miest sa na druhej priečke umiestnil Hlohovec. Medzi najlepšími desiatimi mestami skončila Trnava a v druhej najlepšej desiatke sa umiestnili aj Sereď a Vrbové. TTSK sa v kategórii krajov umiestnil na štvrtom mieste.



"V analýze sme vyhodnocovali dopravné správanie účastníkov kampane. Z dát sme zistili, že pohyb obyvateľstva za prácou udržateľným spôsobom sa najintenzívnejšie uskutočňuje najmä v intraviláne a okolí sídiel v prímestských oblastiach. Spracované dáta teda kopírujú závery Štúdie rozvoja cyklistickej dopravy v TTSK. To znamená, že ak má byť výstavba nových cyklotrás ekonomicky efektívna a spoločensky užitočná, je vhodné ju koncentrovať práve do intravilánov sídiel a ich blízkeho okolia," povedala cyklokoordinátorka TTSK Silvia Prokopová.



Brožúra je dostupná spolu s ďalšími dokumentmi, ako Stratégia rozvoja cyklotrás a cyklodopravy v TTSK na roky 2018 - 2023 alebo Štúdia rozvoja cyklistickej dopravy v TTSK, na webovej stránke kraja.