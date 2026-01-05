< sekcia Regióny
Anatómia historického domu vychádza v tlačenej podobe
Autor TASR
Banská Štiavnica 5. januára (TASR) - Pre milovníkov pamiatok a historických domov, ale aj študentov architektúry vychádza v týchto dňoch tlačená podoba knihy Anatómia historického domu - Hodnoty historickej architektúry a urbanizmu Banskej Štiavnice, druhé doplnené vydanie od autorky Kataríny Terao Voškovej.
Ako informovala samotná autorka, vedecko-populárna forma knihy bola prepracovaná na požiadavky vysokoškolskej učebnice a k pôvodnému vydavateľovi Spolku Banskej Štiavnice‘91 dáva punc odbornosti vydavateľ Spektrum STU, ktorý edície vysokoškolských učebníc v rámci Slovenskej technickej univerzity zastrešuje.
Kniha má 213 strán a je bohato ilustrovaná kresbami architekta Marcela Mészárosa. Predstavuje príklady historických architektonických slohov, architektonických detailov. Poukazuje na historické proporcie a konštrukčné riešenia historických domov, poskytuje poznatky o používaní tradičných materiálov, techník a technológií, používaných pri stavebných postupoch v minulosti.
„Už prvé vydanie knihy si našlo svojich priaznivcov z okruhu vlastníkov historických domov a milovníkov pamiatok. Druhé - doplnené vydanie o nové kapitoly, bude zaiste nielen užitočnou učebnou pomôckou pre univerzitných študentov odborov relevantných pre ochranu pamiatok, ale môže byť sprievodcom pre projektovanie pamiatkových obnov, či pri svojpomocnej údržbe pamiatok pre ich vlastníkov,“ podotkla Terao Vošková.
Spracovanie a tlač knihy finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v rámci programu Obnovme si svoj dom.
