Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 5. január 2026Meniny má Andrea
< sekcia Regióny

Anatómia historického domu vychádza v tlačenej podobe

.
Ilustračná snímka Foto: TASR

Kniha má 213 strán a je bohato ilustrovaná kresbami architekta Marcela Mészárosa.

Autor TASR
Banská Štiavnica 5. januára (TASR) - Pre milovníkov pamiatok a historických domov, ale aj študentov architektúry vychádza v týchto dňoch tlačená podoba knihy Anatómia historického domu - Hodnoty historickej architektúry a urbanizmu Banskej Štiavnice, druhé doplnené vydanie od autorky Kataríny Terao Voškovej.

Ako informovala samotná autorka, vedecko-populárna forma knihy bola prepracovaná na požiadavky vysokoškolskej učebnice a k pôvodnému vydavateľovi Spolku Banskej Štiavnice‘91 dáva punc odbornosti vydavateľ Spektrum STU, ktorý edície vysokoškolských učebníc v rámci Slovenskej technickej univerzity zastrešuje.

Kniha má 213 strán a je bohato ilustrovaná kresbami architekta Marcela Mészárosa. Predstavuje príklady historických architektonických slohov, architektonických detailov. Poukazuje na historické proporcie a konštrukčné riešenia historických domov, poskytuje poznatky o používaní tradičných materiálov, techník a technológií, používaných pri stavebných postupoch v minulosti.

„Už prvé vydanie knihy si našlo svojich priaznivcov z okruhu vlastníkov historických domov a milovníkov pamiatok. Druhé - doplnené vydanie o nové kapitoly, bude zaiste nielen užitočnou učebnou pomôckou pre univerzitných študentov odborov relevantných pre ochranu pamiatok, ale môže byť sprievodcom pre projektovanie pamiatkových obnov, či pri svojpomocnej údržbe pamiatok pre ich vlastníkov,“ podotkla Terao Vošková.

Spracovanie a tlač knihy finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v rámci programu Obnovme si svoj dom.
.

Neprehliadnite

Fico: Urobím všetko, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do vojny

Pellegrini a Raši zablahoželali Schusterovi k jeho 92. narodeninám

SCHUSTER: Želám rodinám, aby ich na Vianoce nerozdeľovala politika

KLIMOVÁ: Prudké reakcie sú príznakom oslabenia psychickej odolnosti