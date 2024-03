VIDEO: Andrej Kiska vyzval ľudí, aby prišli voliť

Poprad 23. marca (TASR) - Bývalý slovenský prezident Andrej Kiska vyzval ľudí, aby prišli voliť už v prvom kole a nespoliehali sa na preferencie jednotlivých kandidátov. V Poprade vhodil volebný lístok na mestskom úrade v spoločnosti manželky. Na výsledky volieb bude čakať doma pod Tatrami.



"Tieto voľby sú trochu podobné s tými, v ktorých som sa ja stal prezidentom. Pred desiatimi rokmi však vôbec nebolo isté, či do druhého kola postúpim ja alebo niekto iný, rozdiel medzi mnou a pánom Procházkom nebol až taký veľký. V tomto je teraz rozdiel, mám pocit, že tie dnešné voľby majú dvoch favoritov, ktorí postúpia do druhého kola," uviedol Kiska.







Zdôraznil, že súčasná doba je veľmi zložitá a hlas prezidenta môže zohrávať veľmi vážnu úlohu v politickom dianí doma i v zahraničí. "Na Ukrajine zúri vojna, Rusi zabíjajú nevinných civilistov, náš minister zahraničných vecí sa fotí s ruským ministrom zahraničných vecí, čo je viac ako zarážajúce. Európska únia hrozí, že nám zastaví peniaze, dôležité zákony sa prijímajú v skrátenom legislatívnom konaní bez diskusie, verejnoprávnu televíziu chcú spolitizovať. To sú všetko javy, keď hlas prezidenta môže byť nesmierne dôležitý," uzavrel Kiska.



Voliči si vyberajú spomedzi deviatich kandidátov a v ére samostatného Slovenska ide o šiestu priamu voľbu hlavy štátu. Volebné miestnosti sú otvorené do 22. hodiny.