Anestéziológia bojnickej nemocnice sa vráti do nových priestorov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Oddelenie fungovalo v nových priestoroch niekoľko mesiacov, keď ho počas rekonštrukcie vrchných častí pavilónu viackrát v polovici minulého roka vytopilo.

Autor TASR
Bojnice 11. marca (TASR) - Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) v Nemocnici s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach by sa malo v nasledujúcich mesiacoch opäť presťahovať do zrekonštruovaných priestorov. Do svojich pôvodných sa vrátilo po tom, ako ho v polovici minulého roka vytopilo. Potvrdil to v stredu počas kontrolného dňa v nemocnici predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška.

„Stavebná spoločnosť, ktorá rekonštruuje pavilón AE, zanedbala pri stavebných prácach zabezpečenie objektu. Prišli búrky a nebolo to len jedenkrát a celé oddelenie zatopilo. Firma má poistku a celé znovuuvedenie OAIM do prevádzky bude hradené z ich poistky,“ uviedol Baška.

Spresnil, že škody sú skôr stavebného charakteru, zhotoviteľ podľa neho deklaroval, že priestory upraví do 2,5 až 3 mesiacov.

Baška odhadol, že oddelenie by tak malo začať fungovať v nových priestoroch tento rok, pravdepodobne v máji alebo júni. „OAIM je zatiaľ v provizórnych priestoroch a neplní službu, ktorú očakávajú pacienti hornej Nitry,“ skonštatoval.

Konateľ žilinskej spoločnosti XENEX Martin Zákopčan deklaroval, že firma bola a je maximálne súčinná. „Prekvapil nás obrovský dážď, urobili sa opatrenia, ktoré nevydržali a zatieklo na oddelenie. Následky sú už pomenované, dnes očakávame ich cenovku, budú odstránené a zaplatené. Firma nesie zodpovednosť, je poistená. Budeme to pravdepodobne riešiť cez poistku,“ ozrejmil.

Zákopčan ďalej priblížil, že stavebné práce v časti pavilónu pokračujú podľa harmonogramu a tiež podľa možností a skutkového stavu stavby. „Je to rekonštrukcia, preto narážame na drobné detaily, ktoré treba riešiť za pochodu. Ale myslím si, že ideme v maximálnej súčinnosti s tímom nemocnice,“ podotkol.

Stavebné práce mala firma dokončiť v zmysle zmluvy o dielo do 16. apríla. „Ďalšie práce, ktoré sa spomínali na kontrolnom dni, treba napočítať, oceniť podľa technologického postupu a potom sa uvidí, či sa bude posúvať termín, respektíve o koľko,“ doplnil Zákopčan.

Nové OAIM sa nachádza na prízemí pavilónu AE, slávnostne ho otvorili v decembri 2024. Investícia do rekonštrukcie priestorov a vybavenia predstavovala viac ako päť miliónov eur, financoval ju TSK, ktorému investíciu sčasti preplatila nemocnica z príspevku z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Oddelenie fungovalo v nových priestoroch niekoľko mesiacov, keď ho počas rekonštrukcie vrchných častí pavilónu viackrát v polovici minulého roka vytopilo. OAIM sa preto muselo nazad presťahovať do svojich pôvodných priestorov, ktoré nemocnica vybudovala pred 55 rokmi úpravou priestorov chodby.
