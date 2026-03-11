< sekcia Regióny
Anestéziológia bojnickej nemocnice sa vráti do nových priestorov
Oddelenie fungovalo v nových priestoroch niekoľko mesiacov, keď ho počas rekonštrukcie vrchných častí pavilónu viackrát v polovici minulého roka vytopilo.
Autor TASR
Bojnice 11. marca (TASR) - Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) v Nemocnici s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach by sa malo v nasledujúcich mesiacoch opäť presťahovať do zrekonštruovaných priestorov. Do svojich pôvodných sa vrátilo po tom, ako ho v polovici minulého roka vytopilo. Potvrdil to v stredu počas kontrolného dňa v nemocnici predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška.
„Stavebná spoločnosť, ktorá rekonštruuje pavilón AE, zanedbala pri stavebných prácach zabezpečenie objektu. Prišli búrky a nebolo to len jedenkrát a celé oddelenie zatopilo. Firma má poistku a celé znovuuvedenie OAIM do prevádzky bude hradené z ich poistky,“ uviedol Baška.
Spresnil, že škody sú skôr stavebného charakteru, zhotoviteľ podľa neho deklaroval, že priestory upraví do 2,5 až 3 mesiacov.
Baška odhadol, že oddelenie by tak malo začať fungovať v nových priestoroch tento rok, pravdepodobne v máji alebo júni. „OAIM je zatiaľ v provizórnych priestoroch a neplní službu, ktorú očakávajú pacienti hornej Nitry,“ skonštatoval.
Konateľ žilinskej spoločnosti XENEX Martin Zákopčan deklaroval, že firma bola a je maximálne súčinná. „Prekvapil nás obrovský dážď, urobili sa opatrenia, ktoré nevydržali a zatieklo na oddelenie. Následky sú už pomenované, dnes očakávame ich cenovku, budú odstránené a zaplatené. Firma nesie zodpovednosť, je poistená. Budeme to pravdepodobne riešiť cez poistku,“ ozrejmil.
Zákopčan ďalej priblížil, že stavebné práce v časti pavilónu pokračujú podľa harmonogramu a tiež podľa možností a skutkového stavu stavby. „Je to rekonštrukcia, preto narážame na drobné detaily, ktoré treba riešiť za pochodu. Ale myslím si, že ideme v maximálnej súčinnosti s tímom nemocnice,“ podotkol.
Stavebné práce mala firma dokončiť v zmysle zmluvy o dielo do 16. apríla. „Ďalšie práce, ktoré sa spomínali na kontrolnom dni, treba napočítať, oceniť podľa technologického postupu a potom sa uvidí, či sa bude posúvať termín, respektíve o koľko,“ doplnil Zákopčan.
Nové OAIM sa nachádza na prízemí pavilónu AE, slávnostne ho otvorili v decembri 2024. Investícia do rekonštrukcie priestorov a vybavenia predstavovala viac ako päť miliónov eur, financoval ju TSK, ktorému investíciu sčasti preplatila nemocnica z príspevku z Plánu obnovy a odolnosti SR.
Oddelenie fungovalo v nových priestoroch niekoľko mesiacov, keď ho počas rekonštrukcie vrchných častí pavilónu viackrát v polovici minulého roka vytopilo. OAIM sa preto muselo nazad presťahovať do svojich pôvodných priestorov, ktoré nemocnica vybudovala pred 55 rokmi úpravou priestorov chodby.
„Stavebná spoločnosť, ktorá rekonštruuje pavilón AE, zanedbala pri stavebných prácach zabezpečenie objektu. Prišli búrky a nebolo to len jedenkrát a celé oddelenie zatopilo. Firma má poistku a celé znovuuvedenie OAIM do prevádzky bude hradené z ich poistky,“ uviedol Baška.
Spresnil, že škody sú skôr stavebného charakteru, zhotoviteľ podľa neho deklaroval, že priestory upraví do 2,5 až 3 mesiacov.
Baška odhadol, že oddelenie by tak malo začať fungovať v nových priestoroch tento rok, pravdepodobne v máji alebo júni. „OAIM je zatiaľ v provizórnych priestoroch a neplní službu, ktorú očakávajú pacienti hornej Nitry,“ skonštatoval.
Konateľ žilinskej spoločnosti XENEX Martin Zákopčan deklaroval, že firma bola a je maximálne súčinná. „Prekvapil nás obrovský dážď, urobili sa opatrenia, ktoré nevydržali a zatieklo na oddelenie. Následky sú už pomenované, dnes očakávame ich cenovku, budú odstránené a zaplatené. Firma nesie zodpovednosť, je poistená. Budeme to pravdepodobne riešiť cez poistku,“ ozrejmil.
Zákopčan ďalej priblížil, že stavebné práce v časti pavilónu pokračujú podľa harmonogramu a tiež podľa možností a skutkového stavu stavby. „Je to rekonštrukcia, preto narážame na drobné detaily, ktoré treba riešiť za pochodu. Ale myslím si, že ideme v maximálnej súčinnosti s tímom nemocnice,“ podotkol.
Stavebné práce mala firma dokončiť v zmysle zmluvy o dielo do 16. apríla. „Ďalšie práce, ktoré sa spomínali na kontrolnom dni, treba napočítať, oceniť podľa technologického postupu a potom sa uvidí, či sa bude posúvať termín, respektíve o koľko,“ doplnil Zákopčan.
Nové OAIM sa nachádza na prízemí pavilónu AE, slávnostne ho otvorili v decembri 2024. Investícia do rekonštrukcie priestorov a vybavenia predstavovala viac ako päť miliónov eur, financoval ju TSK, ktorému investíciu sčasti preplatila nemocnica z príspevku z Plánu obnovy a odolnosti SR.
Oddelenie fungovalo v nových priestoroch niekoľko mesiacov, keď ho počas rekonštrukcie vrchných častí pavilónu viackrát v polovici minulého roka vytopilo. OAIM sa preto muselo nazad presťahovať do svojich pôvodných priestorov, ktoré nemocnica vybudovala pred 55 rokmi úpravou priestorov chodby.