Ani po vyše roku nie je posun v rokovaniach o Poliklinike Tehelná

Bratislava 24. januára (TASR) - Ani po viac ako roku od zrušenia verejnej súťaže na odpredaj Polikliniky Tehelná v bratislavskom Novom Meste nie je posun v rokovaniach medzi samosprávou a spoločnosťou MH Manažment. Vyplýva to z vyjadrení, ktoré TASR poskytli z novomestského miestneho úradu. Posledné rokovanie mestskej časti s Ministerstvom hospodárstva SR, aj za účasti hlavného mesta, sa konalo vlani v auguste.



"Odvtedy sme na úrade nezaznamenali žiaden posun v komunikácii. Predpokladáme, že je tento stav ovplyvnený zmenou vlády a s tým súvisiacimi personálnymi zmenami na ministerstve," skonštatovala samospráva.



Podľa mestskej časti sa v rámci tejto témy rokovalo v minulosti o rôznych formách nadviazania spolupráce. O charaktere rokovaní či ich výsledkoch však zatiaľ hovoriť nechce. Urobí tak až po tom, ako budú mať spoločné a konkrétne závery. Aktuálne je cieľom samosprávy dôkladne preskúmať a zvážiť rôzne varianty ohodnocovania predmetného majetku a pozemkov.



"Miestny úrad nezadal žiadnu konkrétnu ponuku alebo návrh spoločnosti MH Manažment. Pred tým, než môže byť predložený formálny návrh na akúkoľvek zmenu týkajúcu sa Polikliniky Tehelná, je potrebné dôkladne preskúmať a vyhodnotiť možné riešenia," poznamenala samospráva.



Miestny úrad zároveň pripravuje návrh zmeny územného plánu zóny Tehelná. Jedným z jeho hlavných bodov je zachovanie a podpora funkcie polikliniky. Priestorovou a funkčnou reguláciou chce však vytvoriť kvalitný verejný priestor pre obyvateľov či otvoriť možnosti na komplexnejšiu občiansku vybavenosť. Dôraz kladie aj na zeleň.



"Uvedomujeme si, že majiteľ má právo obnoviť súťaž. A to je faktor, ktorý berieme do úvahy," odpovedala samospráva na otázku, či sa neobáva obnovy súťaže. Spoločnosť MH Manažment v minulosti avizovala, že ak k dohode nedôjde a nenájde sa spoločné riešenie, súťaž obnovia.



Hlavné mesto zatiaľ na otázky TASR neodpovedalo.



Súťaž na predaj polikliniky bola vyhlásená začiatkom júla 2022. Východisková kúpna cena bola znaleckým posudkom stanovená na 14,7 milióna eur s DPH. Rezort hospodárstva, pod ktorý MH Manažment spadá, totiž nie je z dlhodobého hľadiska schopný budovu prevádzkovať a ani zabezpečiť financovanie nevyhnutných investícií. Budova si pritom vyžaduje investície do rekonštrukcie. Len na urgentnú sanáciu treba približne milión eur.



MH Manažment, nástupnícka organizácia po zaniknutom Fonde národného majetku SR, viackrát deklaroval, že príchodom nového vlastníka sa nezmení ani jedna nájomná zmluva a nezruší sa ani jedna ambulancia. Budova musí byť využívaná len na účely, na ktoré bola skolaudovaná.



Súťaž zrušili koncom roka 2022. Dôvodom bol nízky záujem, ale aj vstup do rokovaní na úrovni samosprávy.