Ani prázdna VS Ružín by nedokázala zachytiť celú povodňovú vlnu

Košice 15. októbra (TASR) – Aj keby bola vodná stavba (VS) Ružín úplne prázdna, nedokázala by zachytiť celú povodňovú vlnu. Pre TASR to uviedol hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák s tým, že smerodajné sú pre nich prítoky do nádrže. Reagoval tak na kritiku spôsobu vypúšťania vody z VS počas povodní, ktoré v týchto dňoch postihli viacero obcí a miest východného Slovenska. Podľa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislava Trnku mali začať s vypúšťaním Ružína skôr.



„Vodohospodárov sa budeme pýtať, prečo začali Ružín vypúšťať v takom množstve až začiatkom tohto týždňa, keď bol vývoj počasia známy niekoľko dní vopred. Nešlo pritom o prvý takýto prípad,“ povedal Trnka. Podľa Bocáka sa správca nádrže v zmysle zákona riadi manipulačným poriadkom (MP) a reálnymi hodnotami prítokov do nádrže, na ktoré v zmysle MP reaguje a sleduje aj prognózy. „Tie je však pre tak rozsiahle spádové povodie mimoriadne problematické určiť a počas dňa sa zvyknú niekoľkokrát meniť. Preto sú smerodajné práve údaje prítokov do nádrže,“ vysvetlil Bocák.



Objem VS Ružín je podľa neho 49 miliónov kubických metrov vody, pričom povodňová vlna za posledných 48 hodín predstavovala 60 miliónov kubických metrov. „To znamená, že aj keby bola VS úplne prázdna, nedokázala by zachytiť celú povodňovú vlnu a vyhlásené stupne povodňovej aktivity by pretrvávali ako v úseku nad, tak aj pod VS,“ spresnil s tým, že rýchlosť znižovania hladiny VS Ružín nemá z dôvodu porušenia stability a bezpečnosti hrádze prekročiť jeden meter za deň.



Pri havarijnom vyprázdnení, o ktoré nešlo, je možné znížiť hladinu v nádržiach bez prerušenia maximálne o štyri metre, a to za prísnych opatrení a postupov. „Pri vypúšťaní sa berie ohľad aj na kapacitu rieky Hornád v neupravenom úseku s dôrazom na bezpečnosť zariadení inžinierskej infraštruktúry, aj dočasných, slúžiacich verejnosti. Pri zvýšených odtokoch je potrebné informovať obyvateľstvo a vytvorenie časového priestoru pre prijatie opatrení na ochranu,“ povedal Bocák.



Vodohospodári evidujú kritiku aj od viacerých starostov obcí. SVP pripomína, že územie nasýtené vodou a zvýšené vodné hladiny boli aj na tokoch, ktoré sa vlievajú do Hornádu pod Ružínom.