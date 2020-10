Animovaný film Idiot od košických tvorcov zbiera ceny na festivaloch

Košice 8. októbra (TASR) – Na medzinárodných festivaloch si s úspechom vedie slovenský animovaný film Idiot, za ktorého vznikom stoja košický scenárista a režisér Dušan Davidov a animátor Martin Kolčak. Film získal ceny už na 19 filmových festivaloch v USA, Indii, Austrálii, Venezuele, Peru, Bolívii, Holandsku, Taliansku či na Filipínach. Kuriózne ho tento rok zaradili aj medzi najlepšie animované snímky na hollywoodskom festivale hororových filmov v Los Angeles.



Film Idiot z roku 2018 má 19 minút, celkovo jeho tvorba trvala štyri roky. Ako názov napovedá, inšpiroval sa rovnomenným dielom Fjodora Michajloviča Dostojevského. V príbehu sledujeme bezvýznamného úradníka, ktorého dobromyseľnosť ostatní zneužívajú a ktorý je ochotný vždy pomôcť aj za cenu nepochopenia. Témou je altruizmus aj jeho vnímanie ako slabosti. "Je to téma, ktorá sa nás všetkých dotýka, lebo v každom z nás je kus 'idiota', to znamená toho, ktorý chce pomáhať, kus altruistu, toho 'človeka'. A v dnešnej dobe mám pocit, že tá človečina je veľmi potrebná," uviedol pre TASR režisér Davidov.







Film vznikal z obmedzených zdrojov, podporu získal od Audiovizuálneho fondu v sume 15.000 eur a od Literárneho fondu zhruba 3000 eur. Na filme sa podieľal 12-členný tím, hudbu mal na starosti skladateľ Ján Kovalčin, pri dabingu pomáhali košickí herci. "Pravda je, že ak by sme do toho nedávali vlastné peniaze, asi by to neuzrelo svetlo sveta. Jednoducho, u nás sa takto robí, musíte veľmi chcieť, túžiť a dúfať," skonštatoval Davidov.



Najintezívnejšia práca na filme bola v roku 2018. Po dokončení snímku poslali na medzinárodné festivaly, prelomovým bol úspech na minuloročnom Indo Global International Film Festival v indickom Bombaji. Ďalšia prestížna cena pre film prišla z tohtoročnej súťaže Accolade Global Film Competition v americkom San Diegu. "Idiota" si paradoxne vyžiadali a ocenili aj na Hollywood Blood Horror Festival.



Film tak možno vnímať rôznym spôsobom. "Pôvodne sme to robili ako komédiu, potom ako grotesku, nakoniec z toho vyšla psychologická dráma a cenu sme dostali za najlepší horor v Amerike," poznamenal Davidov s úsmevom.



Na Slovensku mohli diváci film vidieť v košickom Kine Úsmev začiatkom tohto roka v rámci Košice International Monthly Film Festival, kde taktiež získal cenu za najlepší animovaný krátky film. Autori plánujú snímku sprístupniť na internete, ale vzhľadom na stále aktuálnu účasť na festivaloch až budúci rok.