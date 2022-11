Anjeli budú v Piešťanoch rozdávať lístočky so slovenskými prísloviami

Piešťany 25. novembra (TASR) - Sezóna vianočných trhov, adventných koncertov a ďalších predvianočných podujatí sa v Piešťanoch začína v piatok rozsvietením vianočného stromčeka na pešej zóne. Až do konca roka potrvajú Piešťanské vianočné trhy, ktoré počas adventu od piatka do nedele spestrí hudobný program. Informovala o tom výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany Tatiana Nevolná.



"Po dvojročnej odmlke spôsobenej pandémiou prinášame vystúpenia širokej škály žánrov od rocku, popu po tradičný folklór a tradície našich predkov. Nezabúdame na nedeľné zapaľovania adventných sviec. Tú prvú zapáli primátor mesta Peter Jančovič," uviedli organizátori trhov.



Obyvatelia a návštevníci Piešťan budú mať v predvianočnom období aj jedinečnú príležitosť stretnúť v uliciach mesta živých anjelov, ktorí budú rozdávať ľuďom za úsmev pozitívne správy - lístočky so slovenskými prísloviami a porekadlami na navodenie dobrej nálady a umocnenie predvianočnej atmosféry. Na Kúpeľnom ostrove budú vianočné trhy otvorené až do 8. januára a ich veľkým lákadlom bude podľa Nevolnej počas víkendov a sviatkov kontaktná živá minifarma s možnosťou kŕmenia zvieratiek a tiež rozprávkové sane. Elektrárňa Piešťany ponúkne Vianočné remeselné trhy. Vianočné trhy usporiada tiež piešťanské balneologické múzeum a Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera pripraví na Mikuláša a aj nasledujúci deň Gastro Vianoce 2022.



"Počas adventu sa bude v našom regióne konať okrem tradičných vianočných trhov aj mnoho krásnych sprievodných podujatí, či už koncertov, divadelných predstavení, prehliadok, vernisáží alebo workshopov," informovala Nevolná. Bohaté vianočné trhy pripravilo mesto Hlohovec, kúria Mórica Beňovského vo Vrbovom organizuje Malé vianočné trhy v druhej polovici decembra a na decembrové trhy spojené so zabíjačkou pozýva tiež obec Ostrov.



"Nebudú chýbať charitatívne podujatia. Takým je napríklad Charitatívny predvianočný SwaZar v piešťanskom Hendi centre. Vianočné koncerty v hlohovskom kine Úsmev bude mať skupina Fragile, v piešťanskom Dome umenia vystúpi Lucie Bílá a tam sa bude konať aj prvý adventný koncert speváckeho zboru a orchestra Lúčnice," doplnila Nevolná.