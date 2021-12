FOTO: Anjelskú kapustnicu rozvážajú až do Michaloviec

Košice 18. decembra (TASR) – Charitatívne podujatie Anjelská kapustnica, ktorou Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar podporuje deti a rodiny v núdzi, presiahne vo svojom 12. ročníku hranice mesta Košice. Dobrovoľní vodiči ju budú rozvážať aj po ich okolí, najďalej do Michaloviec. Výťažok z akcie poputuje rodinám, ktorým pandémia nového koronavírusu ohrozila bývanie. Za Úsmev ako dar to pre TASR uviedol Radoslav Dráb." ozrejmil zmysel podujatia, ktoré sa v predchádzajúcich ročníkoch stalo súčasťou košických vianočných trhov.Pre pretrvávajúce protipandemické opatrenia sa tento rok Anjelská kapustnica nevarí v 1000-litrovom kotle na námestí, ale v interiéroch dvoch zainteresovaných reštaurácií. Spolu je k dispozícii 1000 porcií. Záujemcom, ktorí si ju môžu aj počas soboty do 17.00 h na stránke usmev.sk/anjelska-kapustnica objednať, ju budú rozvážať 15 dobrovoľní vodiči v smere na Dargov a Sečovce až do Michaloviec." doplnil Dráb s tým, že minimálny dobrovoľný príspevok sú dve eurá. Ako pripomenul, keďže vodiči budú peniaze zbierať do uzavretých zbierkových urien, nebudú môcť z príspevku vydávať. Vyzbierané peniaze tiež budú musieť pre protipandemické opatrenia ostať dna dni "", Úsmev ako dar zistí výšku výťažku v pondelok (20. 12.) popoludní.Vyzbieranú sumu rozdelia podľa Drábových slov rodinám, v ktorých rodičia počas pandémie stratili prácu a nevedia sa rýchlo zamestnať. "" vysvetlil.