Anna Bobáková z Horehronia oslavuje 100 rokov v deň svojich menín

Banská Bystrica 26. júla (TASR) - Okrúhleho životného jubilea 100 rokov sa dožíva v stredu Anna Bobáková z Horehronia. TASR o tom informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora Banskej Bystrice s tým, že v súčasnosti žije v banskobystrickom zariadení sociálnych služieb.



Ako ďalej uviedol, oslávenkyňa sa narodila v rovnaký deň, keď oslavuje aj svoje meniny. Anna Bobáková vychovala s manželom dvoch synov a 28 rokov je vdovou. Má šesť vnúčat a sedem pravnúčat. Do svojich 95. rokov žila sama v obci Predajná v Breznianskom okrese. "Dnes už však potrebujem aj pomoc iných," objasnila s tým, že recept na dlhovekosť je podľa nej skromnosť vo všetkom. "Či už sú to slová, jedenie i pitie. Viete, všetko je v živote potrebné, ale len do určitej miery. Veľa som v živote pracovala, najskôr v zdravotníctve, potom až do dôchodku v Petrocheme Dubová," poznamenala jubilantka.



Strelec spomenul, že od augusta 2018 býva v Zariadení pre seniorov Jeseň, kde trávi rada čas i v spoločnosti ostatných klientov. "Napriek tomu, že zrak jej neslúži už najlepšie, stále si, aj keď pomaly, rada zájde na bohoslužbu do kostola známeho pod názvom Modrý kostolík," zhrnul.



Podľa jeho slov v meste pod Urpínom do stredy žilo šesť obyvateľov, ktorí majú 100 a viac rokov. "Vekovú prevahu majú najmä ženy. Jedna má 101 rokov, ďalšie dve 102 a jedna 104 rokov. Dvaja muži, ktorí prekročili túto vekovú hranicu, majú zhodne po 100 rokov," uzavrel.