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Anna Mierna sa bude opäť uchádzať o funkciu primátorky Skalice
Miernej tím zároveň deklaroval záujem viesť s verejnosťou otvorenú diskusiu o budúcnosti mesta.
Autor TASR
Skalica 11. júna (TASR) - Anna Mierna sa bude opäť uchádzať o funkciu primátorky Skalice. Jej cieľom je posilniť účasť občanov na riadení mesta a zvýšiť transparentnosť fungovania samosprávy. Zdôrazňuje otvorenosť radnice, dodržiavanie pravidiel a efektívne riadenie mesta. Bývalá primátorka ohlásila kandidatúru do komunálnych volieb 2026 v stredu (10. 6.) na tlačovej konferencii v Skalici.
„Úrad nie je o moci, je o obrovskej zodpovednosti,“ ozrejmila. Do volieb vstupuje spolu s tímom Poďme za Skalicu, ktorý označuje za občianske a nezávislé zoskupenie. Členovia tímu podľa nej nie sú viazaní na záujmové skupiny ani finančné zázemie, ktoré by ovplyvňovalo rozhodovanie o mestských otázkach.
Miernej tím zároveň deklaroval záujem viesť s verejnosťou otvorenú diskusiu o budúcnosti mesta. Poukázala tiež na napätú atmosféru v komunálnej politike počas uplynulého obdobia.
Súčasťou jej programu s názvom Poctivo pre každého je vízia Skalica 2.0 stojaca na troch pilieroch. Prvým je podpora otvorenej komunikácie medzi vedením mesta a obyvateľmi. Druhým je dôraz na dodržiavanie pravidiel a rovnaký prístup k všetkým. Tretím pilierom sú konkrétne rozvojové projekty a modernizácia mestských služieb.
„Úrad nie je o moci, je o obrovskej zodpovednosti,“ ozrejmila. Do volieb vstupuje spolu s tímom Poďme za Skalicu, ktorý označuje za občianske a nezávislé zoskupenie. Členovia tímu podľa nej nie sú viazaní na záujmové skupiny ani finančné zázemie, ktoré by ovplyvňovalo rozhodovanie o mestských otázkach.
Miernej tím zároveň deklaroval záujem viesť s verejnosťou otvorenú diskusiu o budúcnosti mesta. Poukázala tiež na napätú atmosféru v komunálnej politike počas uplynulého obdobia.
Súčasťou jej programu s názvom Poctivo pre každého je vízia Skalica 2.0 stojaca na troch pilieroch. Prvým je podpora otvorenej komunikácie medzi vedením mesta a obyvateľmi. Druhým je dôraz na dodržiavanie pravidiel a rovnaký prístup k všetkým. Tretím pilierom sú konkrétne rozvojové projekty a modernizácia mestských služieb.