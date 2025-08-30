< sekcia Regióny
Anonym odovzdal pamiatkarom pozlátenú rukoväť z krýpt kostola v Trnave
Anonym doručil predmet pamiatkarom v roku 2021 spolu s priloženým lístkom, na ktorom bolo napísané, že kovanie je z trnavského univerzitného kostola.
Autor TASR
Trnava 30. augusta (TASR) - Ešte v roku 2021 sa anonymnou formou dostala na Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) v Trnave pozlátená rukoväť. Pamiatkari nedávno po dôkladnej analýze zistili, že ide o predmet, ktorý bol v minulosti ukradnutý z Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Rukoväť pochádza zo sarkofágov, v ktorých boli pochovaní členovia rodu Esterháziovcov. TASR to uviedol archeológ z KPÚ v Trnave Matúš Sládok.
Anonym doručil predmet pamiatkarom v roku 2021 spolu s priloženým lístkom, na ktorom bolo napísané, že kovanie je z trnavského univerzitného kostola. „Keďže sme v tom čase nemali priestor venovať sa tomuto nálezu, dostali sme sa k tomu až tento rok. Začali sme zháňať fotografie z krypty, odkiaľ mal pochádzať, pretože v tej dobe sme to ešte nemali preukázané,“ doplnil Sládok.
Rukoväť bola predmetom analýzy v bratislavskom laboratóriu. „Po získaní všetkých potrebných podkladov sme nález stotožnili so sarkofágom z krypty Katedrály sv. Jána Krstiteľa,“ ozrejmil pre TASR. Sarkofágy boli podľa jeho slov zničené vandalským spôsobom v 70. rokoch minulého storočia vojakmi Československej ľudovej armády, ktorí sídlili vo vtedajších vedľajších kasárňach.
„Na rukoväti sa nachádza tvár leva, ktorý v ústach drží obruč. Táto tvár je zhotovená ako odliatok, ktorý kombinuje tvár zvieraťa a človeka. Oči sú ľudské a zvyšok prvkov na tvári od očí nižšie sú zvieracie,“ opísal Sládok. Nájdený predmet pochádza zo sarkofágov, kde boli pochovaní členovia významného maďarského rodu Esterháziovcov. „Boli tam pochovaní príslušníci, ktorí zahynuli v bitke pri Vozokanoch v roku 1652 a práve teraz v auguste bolo výročie tejto bitky,“ dodal.
