Petko: Na dosiahnutie dohody medzi LOZ a vládou je potrebné memorandum

Dražkovce 26. októbra (TASR) – Na dosiahnutie dohody medzi Lekárskym odborovým združením (LOZ) a vládou SR je potrebné memorandum s jasnými parametrami. Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) podľa jej prezidenta Mariána Petka apeluje na LOZ, vládu aj ministerstvo zdravotníctva (MZ), aby došlo k dohode. Povedal to v stredu na tlačovej konferencii v Dražkovciach pri Martine.



Zdôraznil, že dohoda musí byť kompromisom, aby bolo poskytovanie zdravotnej starostlivosti zabezpečené aj v decembri 2022. "Už zostáva len mesiac, aby sa výpovede začali realizovať. Výrazne to zaznelo aj na zdravotníckom výbore, kde sa hľadali riešenia na plnenie bodov LOZ. Za asociáciu musím povedať, že s väčšinou bodov súhlasíme. Majú hlavu a pätu. Zo strany LOZ som videl snahu o dohodu a vyriešenie problému, aby k výpovediam nedošlo," skonštatoval Petko.



Problém sa podľa neho musí riešiť na úrovni vlády SR, pretože má viacero rozmerov. "Ekonomický, finančný aj personálny. Samotné ministerstvo, aj keby neviem ako chcelo, tak to nie je možné. Ak chceme, aby bola dosiahnutá dohoda, je potrebné memorandum medzi vládou SR a LOZ. Tak, aby boli obidve strany spokojné," podotkol.



Upozornil, že nie je možné nahradiť 2100 lekárov z kľúčových oddelení v prípade nedohody a ich odchodu. "Tak či tak sa obávam, že niektorí lekári sa už rozhodli a odídu. Verím, že ich bude čo najmenej. Lebo pri definovanom nedostatku asi 2500 lekárov by každý ďalší odchod znamenal stále väčšie problémy so zabezpečením pohotovostných služieb po 16. hodine a cez víkendy," dodal prezident ANS.