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Antal: Obnovenie výroby v žiarskej fabrike je pozitívom pre región
Antal poznamenal, že ak by vláda nevytvorila podmienky na obnovenie výroby, miestna hlinikáreň by mohla definitívne skončiť.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 28. augusta (TASR) - Opätovné spustenie výroby primárneho hliníka v žiarskej fabrike Slovalco je podľa primátora Žiaru nad Hronom Petra Antala pozitívnym krokom pre celý región. Poznamenal, že hlinikáreň je spomedzi podnikateľských subjektov jeho najväčším partnerom a tento krok prinesie oživenie pracovného trhu nielen v meste, ale aj v jeho okolí.
Antal poznamenal, že ak by vláda nevytvorila podmienky na obnovenie výroby, miestna hlinikáreň by mohla definitívne skončiť. „Pre mňa je veľmi významný počin dnešný deň a verím, že pece sa budú postupne štartovať až do plného výkonu,“ podotkol.
Slovalco je podľa primátora nielen najväčším daňovým subjektom mesta, ale zároveň aj jeho partnerom, ktorý pomáha aj nad rámec svojich zákonných povinností. „So Slovalcom k nám prišla aj nórska kultúra spoločenskej zodpovednosti, na čo sme my neboli zvyknutí a bola by obrovská škoda, keby takíto partneri končili alebo odchádzali zo Slovenska,“ poznamenal Antal.
Spoločnosť Slovalco začala v piatok v Žiari nad Hronom postupný reštart výroby, do ktorého investuje najmenej 100 miliónov eur. Obnova výroby zaradí Slovensko po viac ako troch rokoch opäť medzi európske krajiny vyrábajúce primárny hliník a podporí viac ako 200 pracovných miest. Spoločnosť je spoločným podnikom nórskej spoločnosti Hydro a investičnej skupiny Penta Investments.
Antal poznamenal, že ak by vláda nevytvorila podmienky na obnovenie výroby, miestna hlinikáreň by mohla definitívne skončiť. „Pre mňa je veľmi významný počin dnešný deň a verím, že pece sa budú postupne štartovať až do plného výkonu,“ podotkol.
Slovalco je podľa primátora nielen najväčším daňovým subjektom mesta, ale zároveň aj jeho partnerom, ktorý pomáha aj nad rámec svojich zákonných povinností. „So Slovalcom k nám prišla aj nórska kultúra spoločenskej zodpovednosti, na čo sme my neboli zvyknutí a bola by obrovská škoda, keby takíto partneri končili alebo odchádzali zo Slovenska,“ poznamenal Antal.
Spoločnosť Slovalco začala v piatok v Žiari nad Hronom postupný reštart výroby, do ktorého investuje najmenej 100 miliónov eur. Obnova výroby zaradí Slovensko po viac ako troch rokoch opäť medzi európske krajiny vyrábajúce primárny hliník a podporí viac ako 200 pracovných miest. Spoločnosť je spoločným podnikom nórskej spoločnosti Hydro a investičnej skupiny Penta Investments.