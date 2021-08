Tri nemocnice na hornej Nitre vykonávajú antigénové testovanie

Prievidza/Bánovce nad Bebravou 17. augusta (TASR) - Záujemcovia sa môžu dať otestovať na ochorenie COVID-19 antigénovými testami v trojici nemocníc na hornej Nitre. Vyšetrenie v zdravotníckych zariadeniach v Bojniciach, Handlovej a Bánovciach nad Bebravou môžu absolvovať sedem dní v týždni za manipulačný poplatok.



Odberné miesto Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach sa nachádza v modrom kontajneri pred budovou zariadenia. Funguje od 7.30 h do 15.30 h. Záujemcovia o test sa môžu objednať na stránke korona.gov.sk, testovanie je zatiaľ k dispozícii aj bez objednania.



Vyšetrenia na prítomnosť ochorenia COVID-19 vykonávajú zdravotníci aj v budove vrátnice nemocnice v Handlovej. Odberné miesto funguje od 7.00 do 12.00 h a od 12.30 do 15.30 h. Objednávanie na testy je možné cez web korona.gov.sk, ľudia môžu zatiaľ prísť aj bez objednania, uviedla riaditeľka nemocnice Marta Eckhardtová.



Mobilné odberové miesto v nemocnici v Bánovciach nad Bebravou funguje od 7.00 do 15.30 h. "Na testovanie nie je potrebné sa vopred objednať, stačí prísť. Každý testovaný dostane po testovaní SMS správu s výsledkom, všetko funguje cez informačný systém,“ dodala riaditeľka nemocnice Mina Bobocká.