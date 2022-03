Antigénové testy za poplatok 5 eur zrušili aj v kežmarskej nemocnici

Kežmarok 14. marca (TASR) – Antigénové testy za jednotný poplatok päť eur zrušili už aj v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku. Ide o reakciu na mobilizačný príkaz od Ministerstva zdravotníctva SR, ruší sa aj víkendové antigénové testovanie v mobilnom odberovom mieste (MOM). Informovala o tom námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť nemocnice Anna Rybková s tým, že možnosť objednať sa na antigénové testovanie ponúkajú prostredníctvom webu www.agellab.sk.



„Pandemickú situáciu naďalej monitorujeme a prevádzku MOM budeme podľa aktuálnych údajov prispôsobovať,“ dodala Rybková s tým že testovacie miesto bude v prevádzke od pondelka do piatka od 7.00 do 15.30 h. Počas prevádzky sa budú vykonávať i PCR testy pre indikovaných s výmenným lístkom od lekára a prihlásených prostredníctvom štátnych stránok.



Pandemická situácia je v kežmarskej nemocnici stabilná, nemocnica sa však naďalej stará takmer o dve desiatky pacientov s potvrdeným koronavírusom. „Konkrétne máme 18 pacientov s ochorením COVID-19, čo je o päť menej ako začiatkom minulého týždňa. Na kyslíkovom lôžku je 13 z nich, dvaja sú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu, dve pacientky evidujeme na gynekologicko-pôrodníckom oddelení a jedno pozitívne dieťa je na oddelení pediatrie,“ konkretizovala námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť Lýdia Wikarská. Dodala, že postupne sa vracajú do práce aj pozitívne testovaní zamestnanci, aktuálne evidujú už len štyroch práceneschopných.



V Kežmarku naďalej klesá aj záujem o očkovanie, minulý týždeň vo vakcinačnom centre podali len 32 dávok. Klesla tiež pozitivita pri PCR testoch z viac ako 68 percent na 65 percent.