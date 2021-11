Antirúškari z piešťanského obchodu dostali pokuty od hygienikov

Trnava 25. novembra (TASR) – Antirúškarom, ktorí začiatkom novembra vyvolali incident v piešťanskom obchodnom centre, udelili hygienici pokuty. Desiatim osobám podľa informácií riaditeľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave Tomáša Hauka bolo v uplynulom týždni vydané rozhodnutie v rozkaznom konaní v rozmedzí od 100 do 250 eur.



Hygienici pokutovali všetky osoby, u ktorých polícia, ktorá k incidentu bola privolaná, zistila priestupok porušenia platných protipandemických nariadení a postúpila im vec na riešenie. „Rozhodnutie má splatnosť do 15 dní,“ doplnil Hauko.



Skupina antirúškarov vyvolala incident v Piešťanoch 4. novembra, keď si odmietala nasadiť respirátory, nechcela opustiť priestor a blokovala ostatným nakupujúcim prístup k pokladnici. Polícia následne obvinila troch mužov z Nitrianskeho kraja z prečinov útoku na verejného činiteľa a výtržníctva, jedného sudca pre prípravné konanie vzal do väzby, u ďalšieho dôvody väzby nahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka. Následne o niekoľko dní senát Krajského súdu Trnava prepustil obvineného muža z väzby na slobodu. Väzbu nahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka.