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Akadémia ozbrojených síl pasovala do hodnosti poručík 103 dôstojníkov
Prezident pripomenul, že služba v Ozbrojených silách (OS) SR je predovšetkým službou občanom a krajine.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 3. júla (TASR) - Akadémia ozbrojených síl (AOS) generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši v piatok slávnostne za účasti prezidenta SR Peter Pellegrini pasovala do hodnosti poručík a poručíčka celkovo 103 mladých dôstojníčok a dôstojníkov, z toho 22 žien. Dôstojníci ukončili štúdium v štyroch odboroch: bezpečnosť a obrana štátu, elektronické zbraňové systémy, vojenské spojovacie a informačné systémy a zbraňové systémy, zbrane a ich časti.
Počas slávnostného vyradenia sa absolventom inžinierskeho a magisterského štúdia prihovoril aj prezident SR. „Súčasná bezpečnostná situácia si vyžaduje nielen posilňovanie obranných schopností štátu, ale aj dostatok kvalitne pripravených odborníkov, ktorí budú pripravení slúžiť svojej vlasti,“ uviedol Pellegrini.
Prezident pripomenul, že služba v Ozbrojených silách (OS) SR je predovšetkým službou občanom a krajine. „Už dnes potvrdzujete, že sa vlastenectvo nemeria slovami, ale činmi. Pripravenosťou brániť našu vlasť, prispievať k jej rozvoju a stáť pri nej v čase mieru aj hrozby,“ zdôraznil. Dodal, že úlohou profesionálnych vojakov nie je reagovať iba na vojenské ohrozenia, ale aj na pandémie, živelné pohromy, humanitárne krízy či ďalšie mimoriadne situácie, pri ktorých OS SR opakovane potvrdili svoju nenahraditeľnú úlohu.
Pellegrini zároveň poukázal na meniace sa bezpečnostné prostredie a rastúci význam kvalitne pripraveného personálu. Pripomenul, že AOS formuje nielen odborné vedomosti budúcich dôstojníkov, ale aj ich charakter. „Sú to práve ženy a muži v uniforme, ktorí denne svojou službou, odhodlaním a profesionalitou potvrdzujú, že moderná armáda stojí na kvalitne pripravených, vzdelaných a hodnotovo ukotvených jednotlivcoch,“ doplnil.
Prorektor pre vojenské veci AOS Jaroslav Kompan spresnil, že mladí poručíci a poručíčky následne nastúpia k vojenským útvarom OS SR. „Budú rozmiestnení po celom Slovensku, pôjdu na prvé dôstojnícke hodnosti a potom budú vykonávať svoje dôstojnícke funkcie, kde budú aplikovať do praxe to, čo sa v školských podmienkach naučili,“ uzavrel Kompan.
Počas slávnostného vyradenia sa absolventom inžinierskeho a magisterského štúdia prihovoril aj prezident SR. „Súčasná bezpečnostná situácia si vyžaduje nielen posilňovanie obranných schopností štátu, ale aj dostatok kvalitne pripravených odborníkov, ktorí budú pripravení slúžiť svojej vlasti,“ uviedol Pellegrini.
Prezident pripomenul, že služba v Ozbrojených silách (OS) SR je predovšetkým službou občanom a krajine. „Už dnes potvrdzujete, že sa vlastenectvo nemeria slovami, ale činmi. Pripravenosťou brániť našu vlasť, prispievať k jej rozvoju a stáť pri nej v čase mieru aj hrozby,“ zdôraznil. Dodal, že úlohou profesionálnych vojakov nie je reagovať iba na vojenské ohrozenia, ale aj na pandémie, živelné pohromy, humanitárne krízy či ďalšie mimoriadne situácie, pri ktorých OS SR opakovane potvrdili svoju nenahraditeľnú úlohu.
Pellegrini zároveň poukázal na meniace sa bezpečnostné prostredie a rastúci význam kvalitne pripraveného personálu. Pripomenul, že AOS formuje nielen odborné vedomosti budúcich dôstojníkov, ale aj ich charakter. „Sú to práve ženy a muži v uniforme, ktorí denne svojou službou, odhodlaním a profesionalitou potvrdzujú, že moderná armáda stojí na kvalitne pripravených, vzdelaných a hodnotovo ukotvených jednotlivcoch,“ doplnil.
Prorektor pre vojenské veci AOS Jaroslav Kompan spresnil, že mladí poručíci a poručíčky následne nastúpia k vojenským útvarom OS SR. „Budú rozmiestnení po celom Slovensku, pôjdu na prvé dôstojnícke hodnosti a potom budú vykonávať svoje dôstojnícke funkcie, kde budú aplikovať do praxe to, čo sa v školských podmienkach naučili,“ uzavrel Kompan.