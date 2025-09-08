< sekcia Regióny
Akadémia ozbrojených síl zaznamenala nárast uchádzačov o štúdium
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 8. septembra (TASR) - Akadémia ozbrojených síl (AOS) generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši zaznamenala medziročný nárast uchádzačov o štúdium o 12 percent. Zvyšuje sa aj počet žien, ktoré študujú na akadémii. Aktuálne z celkového počtu študentov tvoria 22 percent, pričom oproti minulému roku počet mierne vzrástol. Pre TASR to potvrdila odborná referentka - špecialistka AOS Erika Szuperáková.
Pre zvýšený záujem študentov musela AOS zvýšiť svoje kapacity. „V akademickom roku 2023/2024 sme plánovali prijať 180 študentov do prvého ročníka na AOS, v akademickom roku 2024/2025 to už bolo 220. S narastajúcim počtom študentov sa zvyšujú aj požiadavky na priestory školy i pedagogický personál. Toto leto sme napríklad museli upraviť a zvýšiť kapacity učební a intenzívne pracujeme i na zvýšení pedagogického personálu,“ uviedla Szuperáková.
AOS študentom poskytuje počas celého trvania štúdia bezplatné ubytovanie, ošatenie, výstrojné pomôcky a stravu, k tomu skriptá i študijné pomôcky. „Veľkým lákadlom je pre nich plat v hodnote minimálnej mzdy, ktorý im ako profesionálnym vojakom v prípravnej štátnej službe prináleží za každý mesiac štúdia. Zároveň majú možnosť kariérne rásť - formou zapožičania vyšších vojenských hodností, k čomu dostanú extra finančné ohodnotenie k minimálnej mzde aj alikvotnú časť hodnostného platu,“ priblížila špecialistka s tým, že po skončení štúdia ich čaká istota uplatnenia v Ozbrojených silách Slovenskej republiky (OS SR).
Kadeti na AOS študujú ako profesionálni vojaci, ktorí sú pripravovaní pre hodnostný zbor dôstojníkov, a sú už zamestnancami rezortu obrany. Po skončení školy sú automaticky začleňovaní na rôzne funkcie v rámci rezortu obrany a OS SR. Absolventi tým majú po skončení štúdia stopercentnú úspešnosť uplatnenia.
