Aplikácia Konto Košičana prinesie nové funkcie pre obyvateľov
Autor TASR
Košice 18. januára (TASR) - Mesto Košice získalo externé financovanie z eurofondov na rozvoj projektu Konto Košičana, ktorý má v rámci digitalizácie služieb uľahčiť a zjednodušiť komunikáciu občanov s mestom. Do projektu, spusteného na mestskej webstránke v pilotnej verzii v lete 2024, je aktuálne registrovaných viac ako 10.000 obyvateľov. Informoval o tom košický magistrát.
Rozšírenie a vytvorenie nových funkcií Konta Košičana vrátane vývoja mobilnej aplikácie bude mať na starosti brnianska spoločnosť InQool, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní s ponukou 509.889 eur s DPH. Vďaka externým zdrojom bude možné rozšíriť konto o ďalšie funkcie a služby od úradných oznámení a oficiálnej korešpondencie s mestom a elektronických služieb cez podávanie a riešenie podnetov až po bežné mestské služby. Na projekt získala samospráva nenávratný finančný príspevok vo výške 970.641 eur.
„Chceme Košičanom zjednodušiť prístup k elektronickým službám mesta, zvýšiť podiel elektronickej komunikácie a najmä zjednodušiť a zefektívniť komunikáciu občanov so samosprávou, a to všetko rýchlo a na dosah ruky cez mobilnú aplikáciu. Pridanou hodnotou budú praktické služby, ako je napríklad kúpa vstupeniek na športové podujatia, do zoo, knižníc či lístkov na MHD,“ uviedol primátor Jaroslav Polaček. Vyslovil sa aj za to, aby si Košičania mohli prostredníctvom aplikácie napríklad vyberať hudbu na želanie z repertoáru Spievajúcej fontány.
Platforma už dnes umožňuje odosielať registrovaným používateľom doručenie výmerov pre miestne dane a poplatky, pričom ich môžu pomocou vygenerovaného QR kódu online uhradiť. Na jednom mieste tak majú Košičania k dispozícii prehľadnú evidenciu všetkých svojich výmerov, ako aj všetky osobné údaje, ktoré mesto eviduje.
Aplikácia podľa magistrátu vytvára priestor pre ďalšie užitočné funkcionality, ktoré pomôžu zjednodušiť život obyvateľom. Pripravená je aj funkcia personalizovaných informácií a správ o dôležitých udalostiach v meste. Aplikácia umožní napríklad adresné odosielanie správ o rôznych témach, ktoré potrebuje samospráva komunikovať smerom k občanom. Môžu to byť dopravné obmedzenia, informácie o doprave či plánovaných rekonštrukciách alebo výpadku elektrického prúdu v danej lokalite.
Do Konta Košičana sa možno zaregistrovať na webovej stránke https://konto.kosice.sk/. Treba k tomu zadať registračný kód, ktorý je na daňovom výmere. Ak ho občan nemá, vygenerujú ho v kancelárii prvého kontaktu na magistráte.
