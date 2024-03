V Nitrianskom kraji budú môcť turisti používať novú aplikáciu Quappka

Nitra 4. marca (TASR) - Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Nitriansky kraj v týchto dňoch uvádza do života novú aplikáciu Quappka, ktorú vytvorila pre turistov a návštevníkov regiónu. Novinka je súčasťou rozsiahlejšej kampane s názvom Krížom krážom termálnym rajom.



Ako uviedol predseda nitrianskej KOCR Daniel Balko, aplikácia je vlastne aquapasom, ktorý návštevníkov Nitrianskeho kraja prevedie ponukou jednotlivých termálnych kúpalísk a aquaparkov v kraji. "V našom regióne je táto ponuka mimoriadne bohatá. Každé termálne kúpalisko má iné zloženie vody, každé je niečím jedinečné. Preto sme hľadali moderný spôsob, ako ich ponuku dostať na jedno miesto a posunúť ju turistom. Teší nás, že aj keď sme ešte aplikácii nerobili žiadnu rozsiahlu kampaň, k dnešnému dňu evidujeme už 750 jej stiahnutí," skonštatoval Balko.



Aplikácia je pre užívateľov bezplatná, jej vývoj financovala KOCR. Stačí si ju stiahnuť do mobilného telefónu a turisti budú mať k dispozícii informácie o termálnych kúpaliskách a aquaparkoch v Nitrianskom kraji, zároveň budú môcť využiť aj rôzne komerčné zľavy. "V aktuálnej zimnej Quappke je zapojených päť celoročne otvorených termálnych kúpalísk. Samozrejme, do letnej sezóny počítame s navýšením ich počtu, pretože v lete máme v kraji otvorených až 11 termálnych kúpalísk a aquaparkov. Veríme, že sa nám ich do letnej Quappky podarí dostať čo najviac," povedala Petra Barcajová z nitrianskej KOCR.



Ako doplnila výkonná riaditeľka KOCR Zuzana Palenčíková, takýto typ produktu je zatiaľ jediný svojho druhu na Slovensku. "Veríme, že sa medzi návštevníkmi, ale i domácimi ujme," dodala.



Podľa Balka chce KOCR Nitrianskeho kraja nielen pomocou aplikácie Quappka, ale i celou kampaňou Termálny raj motivovať návštevníkov, aby strávili dovolenku práve v Nitrianskom kraji. "Naším cieľom je, aby počas svojho pobytu navštívili viaceré termálne kúpaliská a popri tom otestovali zdravotné účinky mimoriadne pestrej ponuky termálnych vôd, ktoré v kraji nájdu," dodal Balko.