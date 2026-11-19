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Aplikácia RISK tretí rok pomáha pri príprave a spracovaní projektov
RISK zabezpečuje formálnu a administratívnu kontrolu projektov, ako aj ich kategorizáciu podľa možností financovania.
Autor TASR
Prešov 19. novembra (TASR) - Digitálna aplikácia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) RISK (Regionálny Informačný Systém Kooperácie) už tretí rok pomáha mestám, obciam, spolkom, organizáciám a podnikateľským subjektom pri príprave a spracovaní verejnoprospešných projektov. Hovorkyňa kraja Daša Jeleňová informovala, že kým pri svojom spustení slúžila najmä na zber projektových námetov a tvorbu zásobníka aktivít, dnes predstavuje komplexný nástroj na elektronickú prípravu a doručovanie projektov v rámci integrovaných územných investícií Rady partnerstva PSK.
Hovorkyňa objasnila, že vďaka kontinuálnemu vývoju, ktorý reflektuje potreby z praxe, RISK zabezpečuje zber, evidenciu, zdieľanie aj aktualizáciu integrovaných projektových zámerov. Uľahčuje tak aj procesy súvisiace s regionálnymi stratégiami v programovom období 2021-2027.
„RISK je rozhodne jedným z dôležitých nástrojov, vďaka nemu máme dokonalý prehľad o každom projekte - od prvotného zámeru až po jeho úspešné ukončenie. Určite je aj to dôvod, prečo čerpáme krajské eurofondy najrýchlejšie spomedzi všetkých krajov a patríme k lídrom v rýchlosti a efektivite schvaľovania projektových zámerov,“ zhodnotil predseda PSK Milan Majerský. Kraj už má pripravené na realizáciu stovky projektov za viac ako 270 miliónov eur. Najdôležitejšie však podľa predsedu je, že ich postupne menia na konkrétne investície do ciest, škôl, sociálnych služieb či verejných priestorov. “RISK tak nie je len informačný systém, ale praktický nástroj, ktorý nám pomáha prinášať synergiu a rozvoj celého nášho regiónu,“ dodal.
RISK zabezpečuje formálnu a administratívnu kontrolu projektov, ako aj ich kategorizáciu podľa možností financovania. Funguje ako elektronický formulár s predvolenými číselníkmi a prepojením na register osôb, čím minimalizuje chyby a umožňuje podať projektový zámer priamo aj na základe predchádzajúcej aktivity. Jeho súčasťou je komunikačný modul, ktorý žiadateľom poskytuje prehľad o všetkých výzvach, stanoviskách a uzneseniach na jednom mieste, zatiaľ čo Rade partnerstva PSK umožňuje jedným klikom hromadne osloviť partnerov v území.
Jeleňová vysvetlila, že systém je určený pre samosprávy, organizácie v oblasti sociálnych služieb, rozvoja, kultúry a športu. Aktuálne ho využíva 736 partnerov PSK vrátane obcí, príspevkových organizácií, neziskových či podnikateľských subjektov, združení, univerzít a Inovačného partnerského centra Prešov. Prihlásení partneri v systéme spravujú svoje zámery, aktualizujú údaje a komunikujú s technickým sekretariátom Rady partnerstva PSK. „Aktuálne je prostredníctvom systému zaevidovaných 551 projektových zámerov, z ktorých 268 je schválených. V zásobníku projektov aktuálne čaká ďalších 115 zámerov,“ uzavrela hovorkyňa.
Hovorkyňa objasnila, že vďaka kontinuálnemu vývoju, ktorý reflektuje potreby z praxe, RISK zabezpečuje zber, evidenciu, zdieľanie aj aktualizáciu integrovaných projektových zámerov. Uľahčuje tak aj procesy súvisiace s regionálnymi stratégiami v programovom období 2021-2027.
„RISK je rozhodne jedným z dôležitých nástrojov, vďaka nemu máme dokonalý prehľad o každom projekte - od prvotného zámeru až po jeho úspešné ukončenie. Určite je aj to dôvod, prečo čerpáme krajské eurofondy najrýchlejšie spomedzi všetkých krajov a patríme k lídrom v rýchlosti a efektivite schvaľovania projektových zámerov,“ zhodnotil predseda PSK Milan Majerský. Kraj už má pripravené na realizáciu stovky projektov za viac ako 270 miliónov eur. Najdôležitejšie však podľa predsedu je, že ich postupne menia na konkrétne investície do ciest, škôl, sociálnych služieb či verejných priestorov. “RISK tak nie je len informačný systém, ale praktický nástroj, ktorý nám pomáha prinášať synergiu a rozvoj celého nášho regiónu,“ dodal.
RISK zabezpečuje formálnu a administratívnu kontrolu projektov, ako aj ich kategorizáciu podľa možností financovania. Funguje ako elektronický formulár s predvolenými číselníkmi a prepojením na register osôb, čím minimalizuje chyby a umožňuje podať projektový zámer priamo aj na základe predchádzajúcej aktivity. Jeho súčasťou je komunikačný modul, ktorý žiadateľom poskytuje prehľad o všetkých výzvach, stanoviskách a uzneseniach na jednom mieste, zatiaľ čo Rade partnerstva PSK umožňuje jedným klikom hromadne osloviť partnerov v území.
Jeleňová vysvetlila, že systém je určený pre samosprávy, organizácie v oblasti sociálnych služieb, rozvoja, kultúry a športu. Aktuálne ho využíva 736 partnerov PSK vrátane obcí, príspevkových organizácií, neziskových či podnikateľských subjektov, združení, univerzít a Inovačného partnerského centra Prešov. Prihlásení partneri v systéme spravujú svoje zámery, aktualizujú údaje a komunikujú s technickým sekretariátom Rady partnerstva PSK. „Aktuálne je prostredníctvom systému zaevidovaných 551 projektových zámerov, z ktorých 268 je schválených. V zásobníku projektov aktuálne čaká ďalších 115 zámerov,“ uzavrela hovorkyňa.