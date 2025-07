Aplikácia umožní využívať zľavy pri návšteve Nitrianskeho kraja

Nitra 21. júla (TASR) - Návštevníci Nitrianskeho kraja môžu počas leta využiť zľavy cez mobilnú aplikáciu Quappka. Tá ponúka prehľad aktuálnych zliav na vstupy do kúpalísk, ako aj výhody na atrakcie a služby v regiónoch Tekov, Ponitrie a Podunajsko. Bezplatnú mobilnú aplikáciu vyvinula Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj (KOCR), informovala výkonná riaditeľka KOCR Zuzana Palenčíková.



Aplikácia slúži ako prehľadný nástroj na využívanie zliav v regióne, či už ide o vstupy na kúpaliská, do múzeí, zapožičanie vybavenia, nákup vína alebo konzumáciu v reštauráciách. „Pomáha návštevníkom lepšie sa zorientovať v ponuke týchto služieb,“ skonštatovala Palenčíková.



Mobilnú aplikáciu spustila KOCR v minulom roku. Stačí si ju stiahnuť, zaregistrovať sa a zadať názov ubytovania spolu s dátumom pobytu. Po registrácii ubytovania získajú návštevníci kraja automaticky prístup k zľavám. Platformu však využívajú aj miestni obyvatelia pri návštevách termálnych kúpalísk, a to počas letnej aj zimnej sezóny. Doteraz si ju stiahlo takmer 5000 používateľov.