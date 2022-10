A.Polóny: Skutočná zmena je názov volebného programu i sľub obyvateľom

Zvolen 19. októbra (TASR) – Predseda predstavenstva spoločnosti SAD Zvolen, 48-ročný Adrian Polóny kandiduje v októbrových voľbách na funkciu predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Kandiduje ako nezávislý s podporou strán Smer-SD, SNS, SMS a PSN. Leitmotívom jeho volebného programu je Skutočná zmena. Ako sám hovorí, nie je to iba názov volebného programu, ale predovšetkým jeho vlastný sľub občanom Banskobystrického kraja. Chce sa tiež zasadiť o to, aby z kraja neodchádzali mladí ľudia za prácou do zahraničia, ale aby ostávali rozvíjať svoj potenciál doma. Rozhovor s Adrianom Polónym je súčasťou série rozhovorov s kandidátmi na predsedu BBSK.







-Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post predsedu samosprávneho kraja a prečo s podporou politických strán?-



Rozhodol som sa kandidovať, pretože ako človeku narodenému v Banskobystrickom kraji mi je za posledné roky do plaču z úpadku, ktorý vidím pred očami. Rodinkárstvo Lunterovcov a ich amatérske riadenie ničia tento kraj – financie na cesty v kraji sa nečerpajú z fondov EÚ, ale opravujú sa za drahé úvery. Vďaka nekompetentnosti riadenia Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja je náš kraj druhý, zdôrazňujem, druhý najmenej rozvinutý kraj na Slovensku. Podporu politických strán vnímam ako záväzok, aby bola moja pozícia a politická orientácia pre ľudí jasne definovaná.







-V akom stave sa podľa vás nachádza kraj, aké najväčšie pozitíva i negatíva v ňom aktuálne vnímate?-



Najväčším pozitívom kraja sú ľudia, ktorí v ňom žijú. Sú to ľudia čestní a pracovití. Negatívom je nedobudovaná cestná sieť, ktorá obmedzuje rozvoj najmä južnej časti kraja.







-Akým problémom kraj čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?-



Najväčším problémom kraja je amatérske vedenie, ktoré nevyužilo všetky možnosti na štrukturálne zmeny, ktoré sme mali možnosť financovať aj z fondov EÚ. Teraz bude najväčšou výzvou pomôcť ľudom prežiť energetickú krízu a zabezpečiť chod inštitúcií, ktoré má riadiť vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja. Cítim, že kraj potrebuje skúseného manažéra, respektíve krízového manažéra. Myslím si, že moje 20-ročné pôsobenie na čele SAD Zvolen ukázalo, že túto kompetenciu mám.







- Aké sú priority vášho programu, čo chcete v kraji zmeniť, akým oblastiam sa prioritne chcete venovať, prípadne na čo nadviazať?-



Prioritou je naštartovať projekty, ktoré prinesú skutočnú zmenu do kraja. Ide o projekty v oblasti dopravy, cestovného ruchu a sociálnych služieb. Na rozdiel od iných nebudem hľadať výhovorky, po štyroch rokoch ľudia uvidia zásadné zmeny nielen v cestnej infraštruktúre.







- Kandidujete ako jednotlivec alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo tak postupujete?-



Kandidujem ako nezávislý kandidát s podporou politických strán. Som si však vedomý, že skutočnú zmenu pre ľudí sa podarí vykonať len tomu, kto má okolo seba dostatočne veľký tím odborníkov. Ako dlhoročný manažér sa už roky obklopujem ľuďmi, ktorí vedia prinášať konkrétne výsledky a sú vo svojich oblastiach odborníci. Navyše spolupracujem so starostami a primátormi, ktorí tiež podporujú skutočnú zmenu a dokonale poznajú problémy celého regiónu.







V BBSK sú ôsmi kandidáti na predsedu kraja. Ako nezávislí kandidujú Ondrej Lunter a Adrian Polóny. O hlasy voličov sa budú uchádzať aj Miroslav Suja za stranu Republika, Rudolf Huliak za stranu Národná koalícia/Nezávislí kandidáti, Marek Kotleba za ĽSNS, Michal Albert za Komunistickú stranu Slovenska, Maroš Čupka za stranu Socialisti.sk a Jozef Sásik za Slovenskú ľudovú stranu Andreja Hlinku.