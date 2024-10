Knižnica v Oponiciach pripravuje s divadlom večerné prehliadky

Oponice 31. októbra (TASR) - Aponiovská knižnica v Oponiciach v okrese Topoľčany pripravuje večerné prehliadky knižnice. Uskutočnia sa 22. a 23. novembra v čase medzi 18.00 a 21.00 h. "Knižnica má vo večerných hodinách neopakovateľnú atmosféru, preto sme sa rozhodli o ňu podeliť s našimi návštevníkmi," povedal správca knižnice Ondrej Šomodi.



Vstupy do knižnice sa uskutočnia každú celú hodinu. Prehliadku ozvláštni spolupráca s Divallom Tesáre. Historické postavy vystúpia z tieňa minulosti a vyrozprávajú svoj životný príbeh. "V rámci predstavenia sa návštevníci dozvedia možno viac ako z kníh," skonštatoval Šomodi.



Netradičná prehliadka obohatená o spev a tóny francúzskych šansónov priblíži život a osudy obyvateľov kaštieľa, ktorí vybudovali jedinečnú zbierku vzácnych diel, dochovaných do dnešných dní. Na nahliadnutie budú aj diela velikánov svojej doby Michelangela Buonarrotiho, Williama Shakespeara či Giovanniho Boccaccia.



Knižnica Aponiovcov z Oponíc v súčasnosti obsahuje 8222 titulov písaných v 12 jazykoch. Celkovo 15.004 zväzkov bolo v roku 2007 na Ministerstve kultúry SR zapísaných do Ústrednej evidencie historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov SR. Návštevníci môžu v tejto knižnici nájsť aj ďalších zhruba 6000 zväzkov Zaiovskej knižnice.