Apoštolský nuncius navštívil Tatranský ľadový dóm, ocenil detaily
Autor TASR
Vysoké Tatry 7. decembra (TASR) - Apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli nedávno navštívil Tatranský ľadový dóm (TĽD) na Hrebienku vo Vysokých Tatrách. Stalo sa tak v rámci tohtotýždňovej konferencie, ktorá sa konala pri príležitosti 30. výročia návštevy Jána Pavla II. v regióne. Ľadový chrám je podľa neho skutočnou zmenšenou replikou Baziliky sv. Jána v Lateráne. Autor myšlienky tejto najväčšej zimnej tatranskej atrakcie Lukáš Brodanský skonštatoval, že vzácnejšiu návštevu zrejme ešte v 13-ročnej histórii TĽD nemali.
„Je to prvýkrát, čo vidím baziliku takto z ľadu, je to naozaj unikátne, je to excelentná miniatúra skutočnej baziliky. Sú tu veľmi dobre prepracované detaily, vrátane nápisov, 12 apoštolov či pápežského trónu,“ zhodnotil Girasoli a potvrdil, že fotografie chrámu určite zašle aj do Vatikánu. Nuncia sprevádzal aj spišský biskup František Trstenský, ktorý bol v chráme prvýkrát. „V originálnej bazilike som bol tento rok viackrát a teraz s obdivom pozerám, aká je to verná replika, klobúk dole pred majstrami,“ skonštatoval.
TĽD je tento rok inšpirovaný Bazilikou sv. Jána v Lateráne v Ríme a zároveň je poctou dvom pápežom - pápežovi Františkovi, ktorý v roku 2025 zomrel, a Levovi XIV., ktorý ho nahradil. Stavbu tvorilo 40 ľudí 25 dní z 225 ton ľadu. „Ja si dovolím povedať, že to bola najdôležitejšia návšteva, akú sme tu mali. Bolo tu veľa osobností, prezident, predsedovia parlamentov, herci, ale takáto vzácna návšteva sa nám ešte nepodarila. Čím ďalej tým viac staviame myšlienky, nie konkrétne chrámy, a to, že sa prídu na to pozrieť otcovia biskupi, je dôkaz toho, že to má zmysel. Nuncius je priamy vyslanec pápeža a aktuálny ročník je venovaný práve dvom pápežom,“ podotkol Brodanský.
Girasoli zároveň v starom smokoveckom kostolíku požehnal nový betlehem - tradičný pre Tatry, keďže sa v ňom nachádzajú postavy ako lyžiar, horský záchranár či vodca. „Tešíme sa, že také významné osobnosti prijali pozvanie na našu konferenciu, ktorá predznamenáva záver roku Jána Pavla II. Už teraz všetkých pozývame na 3. a 4. januára ku kostolu Nanebovzatia Panny Márie v Starom Smokovci, kde sa v 1000-litrovom kotle uvarí charitatívny guláš. Lákadlom bude aj 65-členný súbor detských huslistov z Poľska. Túto krásnu myšlienku podporili aj honorárni konzuli viacerých krajín. Verím, že sa z toho stane pekná tradícia,“ dodal primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaňák.
