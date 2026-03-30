Apríl v Arte bude patriť filmom, workshopom, výstavám aj sociológii
Autor TASR
Piešťany 30. marca (TASR) - Kultúrno-kreatívne centrum Arta v Piešťanoch pripravilo na apríl bohatý program, ktorý otvorí viaceré spoločenské témy a ponúkne priestor pre diskusiu, umenie aj komunitné aktivity. Návštevníci sa môžu tešiť na filmový večer so sociologickým presahom, výstavu mladých autorov, workshop dizajnového myslenia aj jarný pop-up s lokálnymi tvorcami. TASR o tom informovala Katarína Gregušová z centra.
Program odštartuje 9. apríla filmový večer spojený s diskusiou. Premietať sa bude snímka Drozd v černičí, ktorá prináša pohľad na ženskú identitu a spoločenské očakávania. Príbeh 48-ročnej ženy, žijúcej na vidieku, doplní komentár a diskusia so sociológom Romanom Džambazovičom.
Vernisáž výstavy Margarity Ivy a Bystríka Klča s názvom Môžeš sa vrátiť, ale nikto tam už nebude sa uskutoční 17. apríla. Výstava sa venuje téme domova, jeho opustenia a návratu, pričom pracuje s atmosférou priestoru poznačeného časom a neprítomnosťou. Kurátorom výstavy je Michal Pěchouček. Expozícia potrvá do 9. mája.
Sobotný program 18. apríla bude patriť Jarnému pop-up, ktorý predstaví výber nezávislých značiek a tvorcov. Návštevníci budú mať možnosť stretnúť autorov osobne, spoznať ich tvorbu a stráviť deň v neformálnej komunitnej atmosfére. Predstavia sa módne značky, fotograf, keramici aj kvetinová farma.
Workshop zameraný na dizajnové myslenie pod vedením Adama Brocku sa uskutoční 22. apríla. Účastníci sa dozvedia, ako navrhovať služby s dôrazom na empatiu a zákaznícku skúsenosť. Workshop ponúkne praktické cvičenia a je určený pre všetkých, ktorí chcú zlepšiť svoje služby alebo produkty.
Súčasťou programu sú aj pravidelné komunitné aktivity. Knižný klub Dvojbodka pripravuje dve stretnutia - literárny rozbor románu Spev drozda a herné popoludnie s tematickými spoločenskými hrami. Každý pondelok sa koná English Club zameraný na neformálnu konverzáciu v angličtine a každý piatok je pripravený Pokémon klub pre deti.
Arta poskytuje priestor aj športovej komunite - Osmička Cycling Club tu odštartuje cyklistickú sezónu spoločnými jazdami a plánuje rozvoj komunitnej cyklodielne. Podujatia podporil Trnavský samosprávny kraj.
