Mestský bazár v Bratislave dal druhú šancu viac ako 10 tonám predmetov

Bratislava 3. mája (TASR) – Na ďalší, v poradí štvrtý Mestský bazár v hlavnom meste, prišlo počas víkendu koncom apríla viac ako 1700 návštevníkov. "V ponuke bolo viac ako desať ton predmetov, za nákup vyzbieraných vecí prispeli návštevníci sumou viac ako 15.000 eur," informovala Linda Golejová zo spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO).



Do ponuky Mestského bazára prinieslo 647 ľudí viac ako 10,6 tony použiteľných a funkčných vecí. Celkovo išlo o 12.260 vecí. Bazár bol úzko spätý aj s pomocou ženám a deťom z Ukrajiny, medzi darovanými vecami boli napríklad kočíky, autosedačky, kufre, batohy, školské tašky, nábytok, kuchynské náradie, ale aj spoločenské hry, lego, bicykle či kolobežky.



Vyzbieraná suma je spolu s financiami z predchádzajúcich bazárov alokovaná na transparentnom účte. Na všetkých štyroch bazároch sa vyzbieralo viac ako 38.600 eur.



Organizátori už pripravujú v poradí piaty Mestský bazár, konať by sa mal 4. – 5. júna tradične v areáli komunitného podniku na Bazovej ulici. Zber vecí bude prebiehať od stredy (4. 5.) do 1. júna v centrále OLO na Ivanskej ceste, a to každú stredu od 12.00 do 18.00 h, a tiež piatok a sobotu od 8.00 do 18.00 h. Zberné miesta budú zároveň rozšírené aj do niektorých mestských častí, kde sa zber uskutoční medzi 9. a 30. májom.



Hlavným cieľom Mestského bazára je podpora znižovania množstva odpadu a šetrenie prírodných zdrojov. Získané financie chce hlavné mesto použiť na vybudovanie stabilného reuse centra (centra pro opätovné použitie), ktoré by okrem organizácií mestských bazárov malo poskytovať edukačné aktivity či prevádzku zdieľanej dielne na opravu použitých predmetov. Vybudované má byť v roku 2023, aktuálne sa vyberajú vhodné priestory.