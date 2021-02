Košický samosprávny kraj obvinili z protizákonného výpočtu príspevku

Košice 5. februára (TASR) - Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb (APSS) v SR obviňuje Košický samosprávny kraj (KSK) z protizákonného a diskriminačného konania pri výpočte finančného príspevku na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. KSK to odmieta s tým, že výpočet robí podľa zákona o sociálnych službách.



KSK podľa asociácie do priemerných bežných výdavkov nezarátava výdavky na mzdy a odvody všetkých zamestnancov vo svojich verejných krajských zariadeniach, ale iba zákonom určený minimálny normatív na druh služby, hoci zamestnancov má viac. "Svojim konaním ste tak nezákonne znížili výšku finančného príspevku na prevádzku pre neverejných poskytovateľov, ktorých svojim konaním dostávate do deficitov," uviedla predsedníčka APSS v SR Anna Ghannamová v otvorenom liste predsedovi KSK Rastislavovi Trnkovi. Podľa asociácie KSK v roku 2019 takto z celkových výdavkov 24 miliónov eur nezákonne odrátal 3,3 milióna eur. Asociácia pritom poukazuje na neverejného poskytovateľa sociálnych služieb Social. Trans, ktorému mal kraj za minulé roky spôsobiť stratu zhruba 103.000 eur.



"APSS v SR Vás vyzýva, aby ste upustili od protizákonného konania. V opačnom prípade sa obrátime na Generálnu prokuratúru a cez poslancov NR SR na ústavný súd, aby Vás v tomto protiprávnom konaní zastavili," napísala Ghannamová. Riaditeľovi Social. Trans so sídlom v Spišských Vlachoch Pavlovi Maliňákovi vyjadrila asociácia podporu v jeho "zápase o spravodlivý a zákonný výpočet finančného príspevku na prevádzku".



Úrad KSK reagoval, že výšku finančného príspevku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb určuje podľa zákona. "Pri jeho výpočte KSK vychádza z priemerných bežných výdavkov, ktoré vynakladajú zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Kraj postup výpočtu tohto príspevku upravuje v Usmernení číslo 8/2015, ktoré vstúpilo do platnosti 1. januára 2016 ešte za bývalého vedenia kraja. Nejde teda o usmernenie, ktoré by bolo prijaté súčasným vedením kraja účelovo s cieľom znížiť príspevok zariadeniu pána Maliňáka," uviedla pre TASR hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.



Konštatovala ďalej, že zákonnosť postupu, akým KSK vypočítava príspevok, preskúmavala v minulom roku na základe podnetu Maliňáka aj Krajská prokuratúra Košice. "V upovedomení z októbra 2020 potvrdila, že postup Košického samosprávneho kraja nie je v rozpore so zákonom. Podnet pána Maliňáka, ktorým sa dovolával nezákonnosti, odložila ako 'nedôvodný'," dodala. Ani stanovisko Ministerstva práce sociálnych a rodiny (MPSVR) SR, na ktoré riaditeľ Social. Trans odkazoval, podľa nej nepotvrdzuje, že by bol postup kraja nezákonný.



APSS v liste tiež uvádza, že pri porušovaní zákona a rovnosti občanov koná takmer 80 percent obcí a miest. Žiada pritom MPSVR SR o jasnejšie znenie zákona, "ktoré nedovolí diskriminovať časť odkázaných občanov nezodpovednými zástupcami niektorých samospráv".