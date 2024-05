Arborétum Borová hora je opäť otvorené pre ľudí s telesným postihnutím

Zvolen 7. mája (TASR) - Arborétum Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene sa po roku opäť stáva otvoreným pre skupiny osôb s telesným postihnutím. Dni bez bariér 2024 sa začali v utorok a títo návštevníci môžu počas nich využiť trasu, ktorá je pre nich určená.



Ako TASR povedala vedecko-odborná pracovníčka arboréta Mariana Jakubisová, pre bezbariérové sprístupnenie vytvorili informačný panel. "Vyhradená trasa je vyznačená modrou farbou, napísaný je aj jej výškový priebeh so stúpaním a klesaním, pretože sú to dôležité parametre," objasnila. Podľa nej je dôležitá aj dĺžka trasy, rýchlosť pohybu vozíka i čas prechodu pri tejto rýchlosti.



Po modrej trase dokážu ľudia na vozíku samostatne i so sprievodom prekonať aj výškové vedenie trasy. Jej dĺžka je približne 2,5 kilometra a pri rýchlosti 1,6 kilometra za hodinu ju prejdú približne za dve hodiny. "Určená je aj pre mamičky s kočíkmi a platí to aj pre seniorov," zdôraznila. Počas prehliadky sa môžu návštevníci zastaviť i v altánku, ktorý je aj pre ťažko zdravotne postihnutých. Nachádza sa v ňom stôl, pri ktorom môžu ľudia na vozíku naraz sedieť so zdravými. "Súčasťou stola je aj exteriérová kniha, kde máme zmapované naše zvláštnosti, ktoré sa vyskytujú v arboréte," priblížila.



Podujatie sa zameriava na vzdelávacie aktivity v prírodnom prostredí existujúcich náučných chodníkov. V stredu (8. 5.) je pre návštevníkov pripravené sprevádzanie s odborným výkladom o 10.00 a 14.00 h. Arborétum sa problematikou bezbariérového sprístupňovania na vedecko-odbornej úrovni intenzívne zaoberá od roku 2015, keď bol prvý medzinárodný seminár s touto problematikou na Slovensku.



Borová hora patrí medzi jedinečné pracoviská svojho druhu na Slovensku. "Prírodnými podmienkami, atraktívnymi výsadbami a autentickými scenériami, vysadenými rozmanitými druhmi a formami drevín poskytuje podmienky nielen na univerzitné vzdelávanie," informoval riaditeľ arboréta Ivan Lukáčik.